居家開運擺設｜精選5樣質感「開運小物」幫你元氣補滿檔！水晶擴香、鹽燈、招財植栽…提升生活好運的法寶

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水晶擴香是近期火紅的商品之一，結合「水晶」和「精油」兩種療癒組合，達成雙重的療癒享受！其中水晶的部分就能分成紫水晶、粉水晶、橙鹽晶等等各式水晶，能夠帶來的能量和功效也不同。例如：粉水晶就有增進異性緣有招桃花作用，也非常適合做生意的人，為經典的「人緣水晶」。精油也分為能提神醒腦的「薄荷精油」、幫助睡眠的「薰衣草精油」還有各式茶樹、甜橙精油等等….。若在床邊放置水晶擴香，能充當小夜燈，從底部折射出水晶燈光有種柔和的美感，睡前可以開啟並滴上幾滴助眠精油，有放鬆身心和恢復元氣的好效果呀～
MONTAGNE 水晶擴香組
圖片來源 / pinkoi
鹽燈
岩鹽出自於古老的海洋，經過無數次的地殼變動與擠壓，吸收了天地靈氣，從中產生有益人體的礦物質。鹽燈還會釋放微量負離子具「淨化空氣」的效果，也能幫助吸收部份的濕氣，使環境更加舒適。融合生活美學和居家擺設，鹽燈這項擺飾是個可以提升生活質感的藝術品。適合擺放在室內任何地方，如臥室、客廳、辦公室等等。其中也能化身為「小夜燈」，柔和的琥珀色光芒具科學研究發現能安定思緒、舒緩疲勞，也有提升能量場的效果唷～
ONELIVINGS日式職人陶瓷鹽燈
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水晶夜燈
水晶是天然礦石，經過數百萬年甚至千萬年的時間才能結晶而成。每個水晶都有他的古老記憶，其中含有能量場，能微微改變身體能量場與環境。不管放在辦公桌或是在臥室休息時，都能給你滿滿的儀式感。此款水晶含有燈座的部分，也能當小夜燈使用！光是看著他就賞心悅目，是質感與療癒性質兼具的小物呀～其中下方這款白水晶能給人帶來心靈的平靜，有「王者水晶」的稱呼。用途和效果最為廣泛，所以受許多人喜愛。可以淨化負能量、提高專注力、排解焦慮、改善低落情緒、增加正能量。
【開運水晶燈】天然白水晶 小人退散 負能量退散
圖片來源 / pinkoi
紫水晶主「智慧」與「財富」是眾多水晶中受歡迎的水晶之一。紫色也為貴族皇室代表色，有貴氣和美麗的象徵。能幫助思考、增加記憶能力，適合需要長期動腦和集中精神的上半族或學生！紫水晶也為「社交之石」，有助於廣結人緣和招來貴人唷～
【開運水晶燈】天然白/紫水晶球 不是不努力只是缺運氣
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開運手鍊
接下來介紹的是隨身攜帶，讓你元氣可以持續加持的開運手鍊系列！SIO Crystal希澳水晶這品牌的水晶手鏈有小心思。與一般普通的純水晶手鏈不同，還加上了金色小球做間隔上的變化，提升層次和設計感！一條精緻手鏈，除了提升穿搭質感，也能守護著你，為你生活帶來意想不到滿滿能量。其中包含「愛情月老」、「智慧女神」、「帶財小童」、「開運大師」種種不同系列，可以視自己的需求去做挑選喔，是送禮和自用都適用的好禮物呀～
【虎哩旺系列手鍊】招財|愛情|開運 6款水晶可供選擇
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招財盆栽
發財樹又叫作馬拉巴栗、鵝掌錢等，特殊寓意就是「招財進寶」因此許多人士都會因其吉祥的含義，買回來當居家或辦公室擺放的植栽。置於玄關門口可以招財、淨化空氣；若放在客廳則當作美化的植栽、裝飾環境，帶來生機與福氣！放於書房、臥室能夠增加工作和唸書幹勁，提高事業運氣，在工作累之餘看一下綠色植栽也能放鬆身心～除此之外，發財樹在「凈化室內空氣」、吸收甲醛等有害氣體方面有很好的效果，作為室內的擺設非常適合！
馬拉巴栗 發財樹
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圓葉發財樹葉片圓潤厚實，具較強的空氣淨化能力。這款耐乾旱能力強，須避免過度泡水。苔球設計可以為澆水的指標，當苔球明顯乾燥變輕時，就可以將其泡水到球體濕潤後即可，適合懶人和植物殺手的你～
乳班椒草 圓葉發財樹（苔球）
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虎尾蘭是大家喜愛的多肉植物之一，非常簡單上手，種起來每個人都是綠手指！葉子長得挺拔有精神，顏色為淺綠深綠搭配，有種俏皮可愛的視覺感。除此之外，葉子形狀長得像長長的武士刀，因此有能趨吉避凶的效果。
淨化空氣好幫手 黃金虎尾蘭
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結語：
盤點上面的各式開運小物，小編我已經滿滿衝勁想把家整理乾淨，買這些能提升磁場能量的居家擺設來佈置了啦！改善風水和提升能量前記得要先把居家環境整理乾淨，才會有效果唷！祝大家都能元氣滿滿，運勢水漲船高～
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原文出處 : ReadyGo 居家開運擺設｜精選5樣質感「開運小物」幫你元氣補滿檔！水晶擴香、鹽燈、招財植栽…提升生活好運的法寶
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