2022年北部展覽｜下半年必看展覽懶人包！ 話題度爆表的「進擊的巨人＆鬼滅之刃」重磅來台展出，享受沈浸式看展體驗

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鬼滅之刃為近幾年家喻戶曉的日本動畫，是吾峠呼世晴老師的作品。經由敘述人與鬼之間得虐心故事、鬼之間的華麗戰鬥，加上對人物心境的描寫刻畫，打敗其他許多動畫而嶄露頭角。本次在台灣難得展出鬼滅之刃全集中展將展品與場景，帶觀眾回到《鬼滅之刃》竈門炭治郎立志篇的熱血場景。還特別增加【無限列車篇】這個全新的展區，可以在回味大哥炎柱的英姿！
圖片來源 / kkday
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｜地點：國立臺灣科學教育館 7 樓【西側特展區】
｜日期：2022 年 06 月 25 日 – 2022 年 10 月 10 日
｜時間：平日營業時間：09：00 – 17：00
假日及暑假營業時間：09：00 – 18：00（閉館前半小時停止售票及入場）
｜地址：台北市士林區士商路189號
預售單人票 250 元
【預售72折】KKday鬼滅之刃全集中展門票
進擊的巨人展FINAL
幾年前轟動全世界的《進擊的巨人》，是日本漫畫家諫山創的漫畫作品。龐大的世界觀和歷史設定使觀眾們沈醉其中，隨著故事劇情發展抽絲剝繭來解開巨人世界的謎團。今年夏日，《進擊的巨人》來台展出了！展覽搭配精心策畫的影音視覺效果，集原作及過往展覽之大成，提供觀眾深度沉浸式的看展體驗。一同墜入《進擊的巨人》最震撼、最深刻的末日世界吧！
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｜地點：台北信義新天地A11【 6 樓信義劇場】
｜日期：2022 年 06 月 25 日 – 2022 年 08 月 21 日
｜時間：11：00 – 21：30（國定假日前夕營業至22:00）
｜地址：110台北市信義區松壽路11號
預售單人票 280 元
【預售75折】進擊的巨人展FINAL門票
普立茲新聞攝影獎80週年展門票
「靜止的瞬間是很特別的，那一個瞬間，觸動了無數人心。」―卡洛·古茲（普立茲新聞獎得主）。普立茲新聞攝影獎歷史悠久，是世界公認且有名的新聞攝影獎項。來自各地的攝影作品都網羅其中，樣樣作品都為經典、觸動人心。本次特別設立「疫情下的世界」專區，可看疫情下全世界人們真實的生活樣貌。普立茲新聞攝影展覽帶你看見世界的另一端，感受生活的溫度！
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｜地點：華山1914文化創意產業園區【中4B館】
｜日期：2022 年 06 月 23 日 – 2022 年 09 月 25 日
｜時間：10：00 – 18：00（閉館前半小時停止售票及入場）
｜地址：100台北市中正區八德路一段1號
預售單人票 280元
【預售74折】普立茲新聞攝影獎80週年展門票
民雄鬼屋實境體驗特展
還原電影《民雄鬼屋》真實場景，今年夏日想被嚇一下的朋友不能錯過！最新5G科技應用，讓觀眾有窒息的沈浸式恐懼。展場設計讓參與者身歷其境，挑戰感官體驗的極致，激發出你心中最深層的恐懼。穿梭詭譎空間找尋生存的希望，拿出勇氣才是唯一辦法。想和朋友一起壯膽的，大力推薦民雄鬼屋實境體驗特展。
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｜地點：國立台灣科學教育館 七/八樓東側特展廳
｜日期：2022 年 6 月 25 日 – 2022 年 9 月 11 日（全展期無休）
｜時間：10：00 – 18：00（閉館前半小時停止售票及入場）
｜地址：台北市士林區士商路189號
預售單人票 280元
【早鳥7折】民雄鬼屋實境體驗特展（雙館票）
吉卜力動畫大師—高畑勲展
與宮崎駿、鈴木敏夫共同創辦了「吉卜力工作室」的高畑勲是日本首屈一指的動畫大師，他的地位極重要，被視為推動日本動畫半世紀發展的動畫大師之一，影響著海內外許多作家。著名作品有「螢火蟲之墓」，這部描述日本戰後的電影深植許多人心中。本展覽由東京國立近代美術館和吉卜力工作室共同策劃，2,000件的作品展出，從高畑勲生平介紹到創作起源、故事靈感、分鏡手稿，逐一剖析動畫大師的做心路歷程。一同來窺探動畫大師一生的創作軌跡吧！
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｜地點：臺北流行音樂中心 文化館二樓 特展廳
｜日期：2022 年 06 月 18 日 – 2022 年 09 月 25 日
｜時間：10：00 – 18：00（閉館前半小時停止售票及入場）
｜地址：台北市南港區市民大道八段99號
預售單人票 299元
【預售77折】吉卜力動畫大師—高畑勲展門票
挑戰—安藤忠雄展 TADAO ANDO：ENDEAVORS
日本當代建築大師安藤忠雄大家應該不陌生，台中的亞洲大學現代美術館就是他的設計作品之一。非科班出生的他透過自學的方式開啟他的建築之旅，遊歷歐美和非洲、廣大的事也為他的建築人生鋪上紮實的底子，在1995年獲得號稱建築界諾貝爾獎的—普立茲克建築獎，成為舉世聞名的當代建築大師。本展覽集結半世紀的作品，高達300多件的精華創作，透過四大主題呈現各項挑戰的精采歷程，一同欣賞安藤忠雄人生挑戰之旅。還有1:1等比例復刻的「光之教堂」將完整亮相於大眾視野。
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｜地點：松山文創園區一號倉庫
｜日期：2022 年 06 月 03 日 – 2022 年 09 月 13 日
｜時間：10：00 – 18：00（閉館前半小時停止售票及入場；每月最後一個週一休館 6/27、7/25、8/29）
｜地址：臺北市信義區光復南路133號
預售單人票 299元
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Hello Ouchhh _< AI數據藝術展
全球頂尖 AI 視覺藝術團隊Ouchhh，今年將首次在臺灣舉辦「Hello Ouchhh _< AI 數據藝術展」十週年回顧特展！此團隊擅長運用人工智慧及大數據演算，讓平面的藝術品可以活現於眼前，創造衝擊性的視覺饗宴。觀眾將以沈浸式體驗方式，享受藝術與科技的包覆性衝擊。AI數據藝術展利用數據體現藝術，是充滿未來感的藝術創作。此展還特別設計「臺灣的專屬數據」，透過 AI 的詮釋重新認識臺灣！
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｜地點：華山1914文創產業園區【紅磚區】
｜日期：2022 年 06 月 25 日 – 2022 年 09 月 18 日
｜時間：10：00 – 18：00（閉館前半小時停止售票及入場）
｜地址：100台北市中正區八德路一段1號
預售單人票 280元
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【延伸閱讀】
【北部】2022全台活動＆展覽大集合！下雨天約會好去處都在這（持續更新）
原文出處 : ReadyGo 2022年北部展覽｜下半年必看展覽懶人包！ 話題度爆表的「進擊的巨人＆鬼滅之刃」重磅來台展出，享受沈浸式看展體驗
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