肩肌發達當心看起來「虎背熊腰」　肉毒桿菌找回美人肩

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亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠表示，肩膀兩側的「上斜方肌」是由兩塊三角型扁平狀的肌肉，由頸部連接到肩膀，共同形成斜方型的四邊形，負責掌控舉手及聳肩的動作，若是此處肌肉過於發達，肩膀就會隆起，出現類似小山坡、虎背熊腰的樣態。
肉毒桿菌素運用廣 改善部位多
鄭旭棠主治醫師說明，肉毒桿菌素在醫學上已經有相當多的實際應用，除了疼痛治療之外，醫美上常使用在改善臉部動態皺紋、咬肌肥大、方正的國字臉，或是修飾腿部肌肉線條、改善小腿粗壯等問題。
為了改善小美的症狀，經評估後，建議將肉毒桿菌素注射在斜方肌部位，讓局部肌肉放鬆、減少肌肉肥厚，不僅可以緩解長期肩頸痠痛，也讓此處肌肉體積變小，肩線變得更修長柔和。
術後需矯正姿勢 維持肩頸線條
鄭旭棠主治醫師進一步說明，小美的情況必須要三到六個月施打一次，療程進行兩到三次後再依據情況調整，肩膀肌肉放鬆後，後續也必須要矯正姿勢，盡量避免聳肩，同時可以加強訓練背肌，維持肩頸線條。
日常有這些習慣 當心上斜方肌日漸發達
鄭旭棠主治醫師提醒，長時間低頭滑手機、在電腦前工作、習慣性聳肩，以及坐姿不正確等情況，久了就會使上斜方肌越來越發達，建議平時要注意姿勢，也可透過運動來放鬆肩頸部，但若是肩膀腫大疼痛情況越來越嚴重，建議到門診就醫諮詢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54163
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