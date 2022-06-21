安平亮眼新地標 福爾摩沙遊艇酒店今開幕 　　

台南第一個以 BOT 方式興建的飯店

- 福爾摩沙遊艇酒店於今 (21) 日盛大開幕，酒店佔地面積計約 3.3 公頃，緊鄰著安平水景公園，由鴻瀚安平酒店股份有限公司取得土地開發權，自 106 年簽約歷時 5 年，今 (21) 日在賴副總統清德、鴻瀚安平酒店股份有限公司董事長謝文祥、台南市長黃偉哲、台南市觀旅局局長郭貞慧及與會貴賓見證下，一起慶賀台南首宗旅館 BOT 開幕。

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▲副總統賴清德今日也親臨福爾摩沙遊艇酒店祝賀開幕之喜（圖／台南市觀旅局提供）

這也是賴清德時任台南市長簽約之首宗旅館 BOT 案，今日賴清德也親臨致意。賴清德表示，福爾摩沙遊艇酒店歷經 106 年簽約，並在黃偉哲市長接棒及市府各局處同仁 5 年來努力下，很高興迎來正式開幕，感謝謝文祥董事長的投資與努力。謝董事長是土生土長的台南人，憑著對故鄉的一份情感與熱愛，回饋家鄉情懷更屬難能可貴，這是一個美好的開始，希望善的循環能延續。感謝謝董事長對自己有信心、旅館團隊及台南市有信心，祝福福爾摩沙遊艇酒店生意興隆、業績蒸蒸日上。台灣正需要民間力量投入建設，在政府與民間通力合作下投入各項公共建設，創造雙贏造福人民。

黃偉哲表示，非常感謝財政部國有財產署提供國有地與市府土地共同合作開發，讓開發基地更加完整，促成今天台南首宗飯店 BOT 案美事。福爾摩沙遊艇酒店於 106 年簽約、 108 年 5 月 7 日動土開工，很感謝謝文祥董事長團隊的努力，期許福爾摩沙遊艇酒店結合遊艇碼頭，帶動安平及水域遊憩觀光蓬勃發展，市府團隊也將持續合作與民間合作，投資並活化公有土地，帶動大台南市政發展。

▲福爾摩沙遊艇酒店為台灣目前唯一擁有專屬遊艇碼頭的酒店，勢必將帶動安平水岸觀光（圖／記者林怡孜攝，2022,06,21）