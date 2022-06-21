安平亮眼新地標 福爾摩沙遊艇酒店今開幕 　　

台南第一個以BOT方式興建的飯店-福爾摩沙遊艇酒店於今(21)日盛大開幕，酒店佔地面積計約3.3公頃，緊鄰著安平水景公園，由鴻瀚安平酒店股份有限公司取得土地開發權，自106年簽約歷時5年，今(21)日在賴副總統清德、鴻瀚安平酒店股份有限公司董事長謝文祥、台南市長黃偉哲、台南市觀旅局局長郭貞慧及與會貴賓見證下，一起慶賀台南首宗旅館BOT開幕。
這也是賴清德時任台南市長簽約之首宗旅館BOT案，今日賴清德也親臨致意。賴清德表示，福爾摩沙遊艇酒店歷經106年簽約，並在黃偉哲市長接棒及市府各局處同仁5年來努力下，很高興迎來正式開幕，感謝謝文祥董事長的投資與努力。謝董事長是土生土長的台南人，憑著對故鄉的一份情感與熱愛，回饋家鄉情懷更屬難能可貴，這是一個美好的開始，希望善的循環能延續。感謝謝董事長對自己有信心、旅館團隊及台南市有信心，祝福福爾摩沙遊艇酒店生意興隆、業績蒸蒸日上。台灣正需要民間力量投入建設，在政府與民間通力合作下投入各項公共建設，創造雙贏造福人民。
黃偉哲表示，非常感謝財政部國有財產署提供國有地與市府土地共同合作開發，讓開發基地更加完整，促成今天台南首宗飯店BOT案美事。福爾摩沙遊艇酒店於106年簽約、108年5月7日動土開工，很感謝謝文祥董事長團隊的努力，期許福爾摩沙遊艇酒店結合遊艇碼頭，帶動安平及水域遊憩觀光蓬勃發展，市府團隊也將持續合作與民間合作，投資並活化公有土地，帶動大台南市政發展。
台南市政府觀光旅遊局局長郭貞慧表示，觀旅局與旅館團隊每月開會現勘互相研討砥礪並緊盯進度，福爾摩沙遊艇酒店會展棟於去(110)年4月先開始營運，舉辦多場婚宴及各式會議，雖歷經疫情影響，團隊還是戰戰兢兢克服各項困難，很高興今天全館正式開幕，提供來台南留宿安平全新選擇。福爾摩沙遊艇酒店是全台唯一擁有遊艇碼頭之飯店，從飯店俯視水景公園水域及眺望安平古堡，台南美景盡入眼簾。後續觀旅局也將持續輔導旅館團隊開發遊艇及水域遊憩活動各項遊程，結合安平老街、大魚的祝福、台灣船園區及安平德陽艦園區等景點，以文化創意提供更多元的觀光遊憩方式，歡迎遊客來台南旅遊。