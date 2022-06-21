環保署新飲料杯限制迫使物價上漲 茶飲龍頭茶魔表願吸收

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行政院環保署在新公告一次用產品源頭減量宣導網裡的問答集說明，業者得自行考量其商業需求訂定一次用飲料杯售價，但注意至少自備飲料杯及使用一次用飲料杯之飲料須至少5元價差。例如：紅茶若定價為25元，第一方案，業者可採提供自備飲料杯者5元現金回饋，消費者自備飲料杯購買時實際支付20元，而未自備者仍維持須支付25元。第二方案，就是提供自備飲料杯者1元現金回饋，消費者自備飲料杯購買時實際支付24元，而未自備者須與自備者有5元價差，所以消費者實際需支付29元。
茶魔總店長王賢明表示，近期通膨影響原物料漲聲不斷，除各大業者本身受苦外，更衝擊民生消費，對於民眾的荷包更是一大考驗，今年年初各大業者第一波漲價，茶魔總公司逆向操作堅決不漲，願意吸收成本與民眾站在一起。如今環保署頒佈這道政令，若選擇每杯降價5元不漲價的業者難以生存甚至倒閉；若選擇不準備自帶杯的民眾，懲罰性的價差多收5元，對消費者也不公平！更質疑頒佈的時機是否恰當。
王賢明指出，茶之魔手總公司表示，雖然成本增加但願意與民眾站在一起，政令實施起第一個月仍維持現在價格不漲價，自用杯的回饋金遵循政令由原來的3元提升至5元，多出的2元業者維持現狀吸收，為消費創造小確幸，只是能撐多久，也無法保證了。