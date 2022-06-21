野生梁詠琪現身台灣！21歲「女兒」同框：不可思議

46歲香港女星梁詠琪來台灣拍攝懸疑影集《聰明鎮》，完成隔離後首度現身，由於疫情關係已近3年沒有來台灣，她曾以電影《心動》獲金馬獎最佳女主角提名，這是第一次參與台劇演出，飾演一心為了讓女兒陳姸霏重考上好學校，不惜捨棄一切換取機會的單親母親。梁詠琪表示：「第一次看到劇本就被這個極具挑戰性的單親媽媽角色吸引，我一直希望能擴大自己的戲路，對此次演出非常期待。聰明鎮故事驚悚懸疑、引人入勝，加上要拍攝出伊藤潤二老師的風格，對整個製作團隊來說，都是一個極大的挑戰，很榮幸能參與其中。」
梁詠琪在進組前3個月開始研究劇本、為角色的心理狀態做準備，務求盡最大努力達到演出要求。梁詠琪說：「所以在入境隔離期間也沒懶著，每天看新聞報導和讀劇本，希望盡快融入環境，與各演員能自然交流，讓演出更到位。期待觀眾能看到一個從未見過的梁詠琪。」飾演女兒的21歲陳姸霏非常喜歡劇本，她直呼：「和Gigi姐第一次見面是視訊，讀本時就被她的專業圈粉，至今仍覺得不可思議可以跟她同台演出，我已經準備好全力以赴。」
開鏡當日，導演謝駿毅同時帶領飾演學生的六位新銳演員亮相，一字排開氣勢不凡，有金馬獎最佳新演員陳姸霏、入圍金鐘獎最佳新演員的劉修甫、入圍金馬獎最佳新演員的潘綱大、入圍金鐘獎最佳男主角的宋柏緯，以及余杰恩、鄭煒齡兩位新人，至於眾人最好奇到底有哪些伊藤潤二的原型角色出現？製作人徐國倫表示：「影集角色都是一時之選，經過劇組的精心打造後，希望呈現給觀眾耳目一新的感受，請容許我們先賣個關子，角色樣貌將隨著開拍後陸續釋出，敬請耐心期待。」
在開鏡前夕，伊藤潤二特別錄製影片為導演及劇組送上祝福，片中他親切以中文打招呼並唸出聰明鎮劇名，伊藤潤二表示：「很高興我的作品即將改編成真人影集《聰明鎮》，在籌備的過程中，看見謝導演及主創團隊的認真努力，無論是選角、美術造型設計、場景建立及道具等，我都感到相當興奮與期待。在此預祝劇組拍攝順利，也非常期待未來能夠來到台灣和大家見面，期待影集大獲成功。」