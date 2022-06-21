新冠口服抗病毒藥當心不良反應！　食藥署列「服用注意事項」

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食藥署說明，包括過去的過敏症、是否有懷孕可能、是否正在餵哺母乳或計畫餵哺母乳，更重要的是，是否正在服用短期或長期藥品等。根據研究發現，Paxlovid與心律不整、高血脂、高血壓、鎮靜安眠、痛風等藥品有交互作用，因此，若正在服用此類藥品，應與醫師討論，是否需要調整用藥或是調整使用時間。
瞭解服用方式與可能副作用
服用口服抗病毒藥 用法、用量要注意
Paxlovid包裝中有兩種錠劑，成分為PF-07321332及Ritonavir，每次請服用PF-07321332 2顆及Ritonavir 1顆，總共3顆錠劑一起服用；Molnupiravir則是一次服用4顆。而此兩款藥品的用法用量皆為一日2次，共5天療程，須整顆吞服，不得咀嚼、分開或壓碎。
食藥署補充，在不良反應方面，Paxlovid在臨床研究中發現有味覺障礙、腹瀉、高血壓和肌肉痛；Molnupiravir則是觀察到腹瀉、噁心、暈眩等。然而，上述皆屬較輕微症狀，服用時無需太過緊張，若服用後發生嚴重不適情況，應立即停藥並儘速就醫。
忘記服用別慌張 補服必須算時間
若忘記服用Paxlovid，在應服藥後的8小時內可儘快補服；若您是忘記服用Molnupiravir，在應服藥後的10小時內可儘快補服。若已超過上述時間，則按照常規服用下一劑即可，不需為補足劑量而服用雙倍劑量藥品。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54159
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