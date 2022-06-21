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恩恩錄音檔曝！賴品妤嘆成集體創傷　李妍慧嗆侯友宜下台

▲民進黨立委賴品妤說，今天凌晨錄音檔被揭露，震驚各界，包含她在內，很多人都斷斷續續才有辦法聽完，因為內容太痛苦、太難受。（圖／賴品妤辦公室提供）
▲民進黨立委賴品妤說，今天凌晨錄音檔被揭露，震驚各界，包含她在內，很多人都斷斷續續才有辦法聽完，因為內容太痛苦、太難受。（圖／賴品妤辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-21 16:28:11

新北2歲男童恩恩染疫病逝，今日恩恩延誤送醫的音檔全曝光，揭露消防局遲遲聯繫不上衛生局人員，才導致送醫時程延誤，而新北市長侯友宜與衛生局一連串的處理方式與態度引發譁然。新北市的民進黨立委賴品妤今（21）日下午表示，這次錄音檔的內容，甚至成為了一個社會集體的創傷，因為內容令人心碎，呼籲侯友宜，在經過深思後，慎重、正式、嚴謹的回應，並且盡快扛起應負責任，修正冗雜、不必要的流程，讓遺憾不再發生。

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賴品妤說，今天凌晨錄音檔被揭露，震驚各界，包含她在內，很多人都斷斷續續才有辦法聽完，因為內容太痛苦、太難受。

賴品妤表示，身兼新北市防疫作戰指揮官的侯友宜，「你自己有聽過嗎？」，顯然就是清楚內容，急著推諉，才導致後續一連串令人錯愕、難以理解政治表演，現在回頭看過去新北市府這段時間宛如做戲般的回應，無以名狀，太可怕了。

賴品妤表示，近日來不斷有海量侯友宜勤走第一線感謝基層防疫人員的新聞，可是這些基層人員就是因為市府的逃避、卸責、不願意面對過錯，而在辛苦抗疫的同時還要背負民眾的怒氣與罵名，「比起握手會、見面會，拿出肩膀、負起責任，才是真正的相挺基層」。

賴品妤說，這次錄音檔的內容，甚至成為了一個社會集體的創傷，因為內容令人心碎。新北市的市長應該要是新北大家長，但面對一個小生命的逝去卻用如此荒謬、閃爍、苟且的態度面對，而不是最起碼的負起責任檢討改進，要讓民眾如何相信面臨困難的時候，既使是把有補丁的傘，還是有人可以在狂風暴雨中撐傘勉強陪自己渡過難關？

賴品妤呼籲侯友宜，在經過深思後，慎重、正式、嚴謹的回應，並且盡快扛起應負責任，修正冗雜、不必要的流程，不要再讓令人遺憾、難過的事件發生。

同時，賴品妤也對本案期間在網路攻擊家屬的人呼籲，事已至此，該拿出誠意負責的是新北市政府，家屬根本無法從上帝視角預知衛生所會一直沒人接電話，請拿出良知，不要譴責受害者。

民進黨發言人、新竹市議員李妍慧也說，恩恩爸是住在新北市的竹科工程師，這件事已經不是恩恩一家、新北市的事，而是全國民眾關心的大事。兒童急症救護絕對是全國家長心中最在意的一塊，侯友宜市府的惡行，府內的同仁通通看在眼裡，所以才扮演吹哨人將真相揭露。今天媒體將關鍵通聯紀錄公布，呼籲監察院政風單位正式啟動調查程序，嚴查失職怠惰造成人民枉死的新北官員。

李妍慧說，政治一時，人權關懷仍然是最高價值，民主台灣的小生命，成為侯市府失職下的犧牲品，不容許再遮遮掩掩，「我嚴正呼籲，演戲亂搞的侯友宜應該立刻辭職下台」。

台灣基進前立委陳柏惟則說，這次以官欺民的恩恩事件，是手無寸鐵的百姓，是一條生命，只有社會需要知道真相，所以站在正義的這一邊。

陳柏惟表示，但大家卻看到侯友宜從頭到尾都當作政治事件處理，當作政敵處理，運用所有政治手段打擊替兒子找真相的聲音，這次實在讓人沒有憤怒、只有悲傷。

▲民進黨新竹市議員李妍慧（圖／翻攝自民進黨新竹市黨部臉書）
▲李妍慧表示，政治一時，人權關懷仍然是最高價值，民主台灣的小生命，成為侯市府失職下的犧牲品。（圖／翻攝自民進黨新竹市黨部臉書）

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