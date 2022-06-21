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中市國民黨初選2老將勝出　新人吳柏勳質疑民調不公

▲國民黨台中市議員初選結果公佈前，新人吳柏勳在臉書質疑民調過程不公。（圖／吳柏勳臉書，2022.06.20）
▲國民黨台中市議員初選結果公佈前，新人吳柏勳在臉書質疑民調過程不公。（圖／吳柏勳臉書，2022.06.20）

記者顏幸如/台中報導

2022-06-21 16:36:32

國民黨台中市議員第2階段提名作業，第7選區（南屯區）3搶2，台中市黨部今（21日）公佈電話民調結果，現任市議員劉士州、朱暖英勝出。新人吳柏勳先一步在臉書質疑這是不公平的黨內初選，不僅他的大部份支持者未接獲電話、不支持不表態占比更達6成以上。吳柏勳未等民調數據公布即先行離席，未來是否脫黨參選，備受關注。

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國民黨台中市議員第2階段提名作業，8個選區裡第3選區預計提名3席但未足額提名、第7選區（南屯區）現任市議員劉士州、朱暖英面臨新人吳柏勳挑戰。兩位老將都是3連霸議員，吳柏勳曾任丁振嘉議員服務處特助、國民黨20全黨代表，現任黨中央委員、梧棲青工會會長、南屯區後備軍人協會總幹事。

國民黨台中市黨部13日進行初選作業協調會，擇定艾普羅與TVBS兩家公司，自17日起至19日連續3晚進行電話民調。市黨部副主委顏文正今公佈民調結果，劉士州支持度43.378％，朱暖英43.991％，吳柏勳獲青年加權後25.263％。

▲朱暖英在電話民調中獲得最高支持度。（圖／朱暖英臉書，2022.06.20）
▲朱暖英在電話民調中獲得最高支持度。（圖／朱暖英臉書，2022.06.20）
但吳柏勳早一步在臉書提出質疑，指兩家民調公司提出的電話樣本數，有1/3出現跨號；艾普羅的電訪員一路從27名刪減成11名，還能在短短時間內完成近1.4萬通的全人工電訪；TVBS結束電訪前半小時更離奇的全是空號。他質疑母體清冊來源不夠公開透明，很多支持者向他反映，在家守了3天卻沒接到電話。

吳柏勳指這是一場不公平、缺乏公信力的黨內初選，不支持不表態的占比達6成以上，中央鼓勵年輕人從政，地區黨部卻一再阻撓年輕人參政。吳柏勳和父親吳宜昌、前議員丁振嘉，未等民調數據公布即先行離席。

對於吳柏勳的質疑，市黨部表示，委託執行的民調機構及時間，都經由協調決定。且民調期間市黨部、選監小組、參選者皆推派觀察員現場觀察，3天訪問狀況都平穩無疏漏，對於吳柏勳事後質疑電話來源及使用相關問題，問題核心在於電話空號，民調公司事前皆已公開說明，會透過空號過濾系統降低問題。
 

▲劉士州已連任3屆南屯區市議員，地方根基穩固。（圖／劉士州臉書，2022.06.20）
▲劉士州已連任3屆南屯區市議員，地方根基穩固。（圖／劉士州臉書，2022.06.20）

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