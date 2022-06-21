BA.4、BA.5傳播力更強？　羅一均：症狀更輕微

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今增兩名30餘歲死亡案例 兒童重症總數來到65人
在今日死亡之115名個案中，年齡涵蓋範圍自30餘歲至90餘歲都有。羅一鈞說明，兩名年紀較輕的分別為一30多歲，有肝硬化病史之男性，染疫後約一個月不幸病逝；及一30多歲女性，本身有慢性腎病病史，需長期洗腎治療，於6/7發病、確診，住院當中併發敗血性休克及呼吸困難不幸死亡。
另今日新增兩名兒童染疫後引發嚴重肺炎，兒童重症個案總數來到65位，所幸死亡人數並未增加。
明起陸續開打第二劑BNT兒童疫苗 建議間隔4-8週
上月22號開始，針對5-11歲兒童開打第一劑BNT疫苗，經統計已有78萬名兒童成功接種，羅一鈞指出，各地方政府將於明（6/22）日滿一個月時起，依照第一劑及第二劑所建議之間隔時間「4-8週」，逐續開放5-11歲兒童接種第二劑BNT疫苗，提醒家長可攜符合條件之兒童至指定醫療院所接種。
染疫後成人多系統發炎症候群（MIS-A） 國內有兩例疑似通報
羅一鈞提到，根據指揮中心調查，全台目前收過兩例疑似成人多系統發炎症候群（MIS-A）病例通報。其中一位是在六月初公布之死亡個案，在染疫後11天左右出現多器官衰竭情形。死亡診斷書上明列死因為心肌炎、肺炎及其他多系統發炎，疑似MIS-A個案，而當時指揮中心以「肺炎合併多重衰竭」為主因來公布。
後續與美國疾病控制及預防中心（CDC）提出之MIS-A定義相互對照，因該名死亡個案並未出現發燒現象，初判並不符合MIS-A病例定義，後續會再與專家小組進行報告及討論。
另一名疑似MIS-A死亡個案為20餘歲男性，染疫恢復後又出現肝、腎及一些不同器官的發炎病變，也有合併休克情形，但羅一鈞指出，該個案並未符合心臟疾病等必要條件，因此初判亦不符合MIS-A病例定義。
重複感染定義放寬 符合「兩條件」即認定
針對「重複感染」，羅一鈞表示，目前專家共識為合併個案症狀與臨床上便於操作的檢驗結果來定義重複感染，若要在染疫1-3個月內認定為重複感染，須具備以下條件：
（1） 症狀惡化
（2） 需有抗原快篩陽性或PCR陽性檢驗結果，且CT值需小於27
若符合上述兩項條件，不需再等基因定序結果出來，即可認定為重複感染個案，後續如有需要，可再由醫療院所視情況將檢體送到實驗室，釐清是否有感染不同變異株的可能性。羅一鈞說，指揮中心目前也正協同專家小組進行重複感染相關配套措施之修訂，待作業完成後會儘快向民眾正式公布。
圖片來源：中央流行疫情指揮中心
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54209
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