COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

BA.4、BA.5傳播力更強？　羅一均：症狀更輕微

BA.4、BA.5傳播力更強？　羅一均：症狀更輕微
BA.4、BA.5傳播力更強？　羅一均：症狀更輕微

健康醫療網

2022-06-21 17:01:00

【健康醫療網／記者賴欣平報導】中央流行疫情指揮中心公布，今（6/21）日新增本土病例56339例，其中，中重症有209例；境外移入則有65例；死亡個案115名。對於今日確診數相較昨日再提高，醫療應變組副組長羅一鈞表示，「與預想一致」，因自疫情升溫以來，每日新增病例數都會有所謂的「週末效應」，每逢週一確診數量降低，而於週二、三來到高點，因此要待明日數據出來後，將這三天加總取平均值較為準確。

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，近來有不少人對免疫逃脫能力更強的BA.4及BA.5病毒株感到擔憂，羅一鈞補充，以目前境外移入攔截到的BA.4及BA.5確診個案來說，症狀表現皆為無症狀或輕症，並無中重症個案。從國外統計數據看來，目前認為確診BA.4及BA.5之個案，症狀與BA.1、BA.2相差無幾，甚至有些研究指出，症狀相較BA.1、BA.2更為輕微，「大家不用過度擔心」。

今增兩名30餘歲死亡案例　兒童重症總數來到65人

在今日死亡之115名個案中，年齡涵蓋範圍自30餘歲至90餘歲都有。羅一鈞說明，兩名年紀較輕的分別為一30多歲，有肝硬化病史之男性，染疫後約一個月不幸病逝；及一30多歲女性，本身有慢性腎病病史，需長期洗腎治療，於6/7發病、確診，住院當中併發敗血性休克及呼吸困難不幸死亡。

另今日新增兩名兒童染疫後引發嚴重肺炎，兒童重症個案總數來到65位，所幸死亡人數並未增加。

明起陸續開打第二劑BNT兒童疫苗　建議間隔4-8週

上月22號開始，針對5-11歲兒童開打第一劑BNT疫苗，經統計已有78萬名兒童成功接種，羅一鈞指出，各地方政府將於明（6/22）日滿一個月時起，依照第一劑及第二劑所建議之間隔時間「4-8週」，逐續開放5-11歲兒童接種第二劑BNT疫苗，提醒家長可攜符合條件之兒童至指定醫療院所接種。

染疫後成人多系統發炎症候群（MIS-A）　國內有兩例疑似通報

羅一鈞提到，根據指揮中心調查，全台目前收過兩例疑似成人多系統發炎症候群（MIS-A）病例通報。其中一位是在六月初公布之死亡個案，在染疫後11天左右出現多器官衰竭情形。死亡診斷書上明列死因為心肌炎、肺炎及其他多系統發炎，疑似MIS-A個案，而當時指揮中心以「肺炎合併多重衰竭」為主因來公布。

後續與美國疾病控制及預防中心（CDC）提出之MIS-A定義相互對照，因該名死亡個案並未出現發燒現象，初判並不符合MIS-A病例定義，後續會再與專家小組進行報告及討論。

另一名疑似MIS-A死亡個案為20餘歲男性，染疫恢復後又出現肝、腎及一些不同器官的發炎病變，也有合併休克情形，但羅一鈞指出，該個案並未符合心臟疾病等必要條件，因此初判亦不符合MIS-A病例定義。

重複感染定義放寬　符合「兩條件」即認定

針對「重複感染」，羅一鈞表示，目前專家共識為合併個案症狀與臨床上便於操作的檢驗結果來定義重複感染，若要在染疫1-3個月內認定為重複感染，須具備以下條件：

（1）    症狀惡化

（2）    需有抗原快篩陽性或PCR陽性檢驗結果，且CT值需小於27

若符合上述兩項條件，不需再等基因定序結果出來，即可認定為重複感染個案，後續如有需要，可再由醫療院所視情況將檢體送到實驗室，釐清是否有感染不同變異株的可能性。羅一鈞說，指揮中心目前也正協同專家小組進行重複感染相關配套措施之修訂，待作業完成後會儘快向民眾正式公布。

圖片來源：中央流行疫情指揮中心



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54209

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

強灌「家庭號伏特加」大一生癱瘓失智！醫師告訴你多危險

新冠口服抗病毒藥當心不良反應！　食藥署列「服用注意事項」

氣泡水當水喝好嗎？營養師破解「5大迷思」：這類人別碰

肩肌發達當心看起來「虎背熊腰」　肉毒桿菌找回美人肩

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？

距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？

繼續作答
即時
推薦閱讀