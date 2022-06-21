▲ 「BMW 永續行動」 2022 環島淨灘計畫落實友善環境經營理念

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本次淨灘活動號召來自台灣各地的 BMW 車迷大朋友小朋友們、全台經銷商夥伴以及總代理汎德同仁，共同為環境保護貢獻一己之力， 於 6/11、6/12 及 6/18 連續兩個周末帶領 BMW 車迷朋友們出發前往台灣各地，由北到南包括林口頂寮沙灘、彰化線西海邊以及高雄彌陀阿公店溪出海口進行大規模的淨灘行動，眾人感受著原本美麗的海岸線充斥著人類所造成的廢棄垃圾，體會海洋廢棄物為環境以及海洋生物帶來許多危害，同時也了解到維護海洋生態系統以及回收再利用的重要性。此次淨灘共清除了超過 2000 公斤的垃圾，在專業指導下也同步將各種海洋廢棄物確實分類，促進資源循環再利用。看似簡單的淨灘行動，經過共同的體驗學習，對台灣海洋生態系的永續發展而言非常有意義，間接教導民眾省思自己在生活當中應該如何減少不必要的垃圾，齊心解決海洋廢棄物問題。
BMW 總代理汎德將延續對環境永續的堅持，同時攜手經銷商將環境永續理念落實於全台展示中心的建築設計與打造上，自 2018 年起全新 BMW 5S 據點陸續設置太陽能板、建築全面採用 LED 照明燈具，搭配生物汙水處理設備，避免排放有害物質汙染自然環境，徹底實踐節能減碳及永續環保的企業理念。除此之外，總代理汎德也將持續透過兒童教育推廣與社會公益活動發揮企業影響力，以多面向環境友善體驗，讓 BMW 車迷以及 BMW 企業員工用行動為環境永續盡一份心力，為我們的下一代擘劃更美好的未來。