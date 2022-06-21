劉冠廷爆裂激吻陳庭妮「親到缺氧」　自嘲極品渣男

劉冠廷、陳庭妮、謝沛恩、邱木翰、洪群鈞今（21日）出席《愛情發生在三天後》記者會，劉冠廷戲裡和謝沛恩婚姻觸礁，對大學同學陳庭妮念念不忘，談到和陳庭妮有無吻戲？劉冠廷說：「有喔，但不太好吻，需要一點勇氣。」記者聽成「氧氣」，他賣關子稱：「都需要。」陳庭妮幫腔說：「這個吻有點爆裂，是熱血的吻。」她也透露，其實在拍攝時，導演馮凱提早拍攝的時間點，當場加上劇本沒寫的吻戲，讓兩人瞬間愣了一下，但很快就開始思考吻戲該怎麼演，意外碰出精彩火花。
劉冠廷劇中與謝沛恩因辦公室戀情而結婚，但始終無法和控制狂老婆溝通，劉冠廷自認男主角個性算討人厭，因為老婆會神經質，老公多半要負責任，「一定是你做過什麼事情，讓老婆變成這樣，我跟施名帥開玩笑說我演個渣男，真正渣男不是傷妳一陣子，是傷妳一輩子。」戲外他和女友孫可芳吵架起來戰力不錯，但是盡量隔天就和好。他透露常常跟導演馮凱交流愛情觀，馮凱拍戲的時候身體不好，導演夫人蔣明燁親自接送、顧在身邊，是他認為「鶼鰈情深」的代表。
劇中有8年前大學生青澀校園生活回憶的戲分，劉冠廷和陳庭妮演出不少友達以上、戀人未滿的小清新互動，被問有什麼互動是想在現實生活中實踐的，陳庭妮說：「我最想要幫對方剪頭髮，因為可能會失敗，而且不好看3個月，所以願意讓你剪頭髮，代表關係是很親密、很好的。」她也透露，沒有剪過另一半的頭髮，「我很想剪，但覺得代價太高了，剪不好就（醜）3個月哎。」
謝沛恩和劉冠廷演出時，總是得呈現劍拔駑張的氛圍，她笑說入戲時看到劉冠廷，心裡的念頭就是「我要殺了你」，連戲外劉冠廷因為吵架戲太多，貼心問她要喝水、吃口香糖嗎？聽在謝沛恩耳裡，都像是：「你覺得我有口臭嗎？」她笑言真實生活中很少有和男友吵架的經驗，「透過這個角色探索和另一半爭吵爭執的過程，滿過癮的。」她表示，親友看了第一集之後，都紛紛說：「跟妳平常很不一樣、形象反差很大，比妳平常兇。」但她也從這個角色學習愛自己的方法，「要先懂得讓自己開心，而不是從別人身上獲得開心。」