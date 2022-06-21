防疫保單亂象登外媒！保險業遭批「賭博心態」誤判了疫情

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當時確診者及其密切接觸者必須接受為期數周的強制隔離，不僅無法正常工作還得入住防疫旅館負擔龐大費用，許多保險業者便趁勢推出一系列防疫保單，承諾要保人僅需支付平均約30美元（約新台幣892元）的一次性保費，即可獲得一年的防疫保險，屆時若真的出現PCR陽性或需要隔離，被保人則可領取約340至3400美元（約新台幣1萬至10萬元）不等的理賠金。
報導提到，監管機關指出過去兩年內台灣大約有十幾家產險、意外險業者，銷售了超過1200萬張防疫保單，相當於收取了大約3.55億美元的保費；但隨著具高傳染力的Omicron變種病毒席捲全台，廣泛確診與高度傳播讓台灣政府改變防疫政策，從清零態度轉向與病毒共存，只是隨著本土確診數激增，導致這類防疫保單的理賠案件激增，根據統計截至5月為止約760萬張保單已經生效。
報導續指，迄今台灣消費者已提出近27萬件理賠申請，求償金額相當於3.57億美元，而且隨著確診人數持續攀升，申請理賠件數也繼續增加，原本打算「大賺一筆」的保險公司也緊急喊卡，不僅停賣防疫保單還不讓人續保、找方法終止合約試圖止血；監管機關和分析師預計，保險業者的損失將繼續攀升，而想投保或續保的客戶則爆發對保險公司「翻臉不認人」態度的不滿與抗議。
貝氏評級（A.M. Best）分析部門資深主管Christie Lee就指出，台灣保險公司並沒有預料到政府會轉向與新冠病毒共存，而南佛羅里達大學風險管理和保險課程教授Po-Lin Wang則直言這類防疫保單「比較像是一場賭博，而非一種保險產品」。
台灣防疫保單的例子也成為亞洲地區的趨勢，報導提到中國最近一波影響數百萬人的疫情封控下，保險公司也暫停了隔離險等產品的銷售；日本國內數間提供新冠疫情相關保單的保險公司，不是上調了保費，就是已經停止銷售；而在泰國，甚至有幾家保險公司因防疫保單倒閉。
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