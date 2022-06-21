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防疫保單亂象登外媒！保險業遭批「賭博心態」誤判了疫情

▲本土疫情爆發，防疫保單理賠突破10億元讓許多保險公司付出慘痛代價，這起「防疫保單之亂」事件也登上外媒《華爾街日報》。（示意圖／Pixabay）
▲本土疫情爆發，防疫保單理賠突破10億元讓許多保險公司付出慘痛代價，這起「防疫保單之亂」事件也登上外媒《華爾街日報》。（示意圖／Pixabay）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-06-21 17:36:50

台灣保險公司去年看準商機銷售數百萬張防疫保單，今年本土疫情升溫這些保險公司卻發現，過去已核保的保單理賠金額讓不少同業慘賠，原先以為大賺一筆的心態瞬間淪為賠到脫褲，儘管保險公司緊急下架保單止血，但民眾們要求的龐大理賠金額也讓這些保險公司頭痛不已，這起「防疫保單之亂」事件也登上外媒《華爾街日報》，報導之中更直批這些保險公司的心態「如同賭博」。

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《華爾街日報》撰文以「台灣保險公司誤判疫情風險所費不貲，防疫保單成一場賭注」為標題，指出過去台灣因及早進行嚴格管制邊境、進行密切接觸者追蹤等措施，當時單日確診數遠低於世界其他地方，在2020年有200多天的本土零新增確診紀錄，2021年5月疫情爆發也迅速得到控制。

當時確診者及其密切接觸者必須接受為期數周的強制隔離，不僅無法正常工作還得入住防疫旅館負擔龐大費用，許多保險業者便趁勢推出一系列防疫保單，承諾要保人僅需支付平均約30美元（約新台幣892元）的一次性保費，即可獲得一年的防疫保險，屆時若真的出現PCR陽性或需要隔離，被保人則可領取約340至3400美元（約新台幣1萬至10萬元）不等的理賠金。

▲防疫政策滾動調整，衍生出防疫保單亂象，產險公會今（24）日下午公布「防疫保單理賠實質審查指引」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲防疫政策滾動調整，衍生出防疫保單亂象。（示意圖／翻攝自Pixabay）
報導提到，監管機關指出過去兩年內台灣大約有十幾家產險、意外險業者，銷售了超過1200萬張防疫保單，相當於收取了大約3.55億美元的保費；但隨著具高傳染力的Omicron變種病毒席捲全台，廣泛確診與高度傳播讓台灣政府改變防疫政策，從清零態度轉向與病毒共存，只是隨著本土確診數激增，導致這類防疫保單的理賠案件激增，根據統計截至5月為止約760萬張保單已經生效。

報導續指，迄今台灣消費者已提出近27萬件理賠申請，求償金額相當於3.57億美元，而且隨著確診人數持續攀升，申請理賠件數也繼續增加，原本打算「大賺一筆」的保險公司也緊急喊卡，不僅停賣防疫保單還不讓人續保、找方法終止合約試圖止血；監管機關和分析師預計，保險業者的損失將繼續攀升，而想投保或續保的客戶則爆發對保險公司「翻臉不認人」態度的不滿與抗議。

貝氏評級（A.M. Best）分析部門資深主管Christie Lee就指出，台灣保險公司並沒有預料到政府會轉向與新冠病毒共存，而南佛羅里達大學風險管理和保險課程教授Po-Lin Wang則直言這類防疫保單「比較像是一場賭博，而非一種保險產品」。

台灣防疫保單的例子也成為亞洲地區的趨勢，報導提到中國最近一波影響數百萬人的疫情封控下，保險公司也暫停了隔離險等產品的銷售；日本國內數間提供新冠疫情相關保單的保險公司，不是上調了保費，就是已經停止銷售；而在泰國，甚至有幾家保險公司因防疫保單倒閉。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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