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澎恰恰拍八點檔還債現曙光　「兒子」爆料：項鍊是真黃金

▲澎恰恰（右二）加入八點檔《一家團圓》，還債現曙光。（圖／三立）
▲澎恰恰（右二）加入八點檔《一家團圓》，還債現曙光。（圖／三立）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-06-21 18:02:57

三立八點檔《一家團圓》加入新角色，由澎恰恰領隊，與資深演員鍾佳蓁各帶一個拖油瓶組成新家庭，澎恰恰表示被徵召就來報到，他以前只有客串演出過八點台劇《家和萬事興》，此次加入《一家團圓》當天進組定裝完畢就馬上拍攝，演藝經驗豐富的他表示沒有壓力。這次澎恰恰在劇中走搞笑路線，飾演一位熱情里長伯，兒子高山峰則是一個深情台客，是《當男人戀愛時》中邱澤的台語浮誇版，被問他和邱澤有什麼不同？高山峰苦笑說：「我皮膚比他黑吧。」

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▲澎恰恰（右二）和鍾佳蓁（左二）認識超過40年。（圖／三立）
▲澎恰恰（右二）和鍾佳蓁（左二）認識超過40年。（圖／三立）
澎恰恰和鍾佳蓁兩人認識超過40年，第一次演夫婦。鍾佳蓁說這是她第一次進三立，人生地不熟，連攝影棚位置都搞不清楚，還要澎恰恰帶路，她回憶和澎恰恰認識時她是歌手，澎恰恰在當郵差，演藝工作只是兼差，鍾佳蓁還虧他事業做很大，當主持人還兼後台主任。這次兩人演出接地氣的里長夫婦，澎恰恰進組當天拿著厚厚一疊劇本，背完立刻上陣寶刀未老，全家彩排時笑聲不斷，自稱是「肖笑家庭」，市井小民要和豪門爭鬥走出不一樣的路線。

▲澎恰恰（左）戴真金項鍊、高山峰戴道具項鍊。（圖／三立）
▲澎恰恰（左）戴真金項鍊、高山峰戴道具項鍊。（圖／三立）
高山峰在《一家團圓》首集登場只是驚鴻一瞥，這次穿著花襯衫、掛著一條金項鍊現身，完全是台客模樣。他笑說和澎恰恰父子倆都戴著金項鍊，只是爸爸的是真的金子，他的是假的像狗鍊。他的黑皮膚更是引人注目，一出現在劇組就被虧妝化壞了，高山峰表示他喜歡曬太陽，只是剛好最近天氣熱又外景多，才曬得黑，但他自己不覺得，是經紀人一直勸他太黑不上鏡會很吃虧，連澎恰恰都忍不住問他：「你是黑人啊？」高山峰也笑自己戴金鍊看起來很嘻哈。

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