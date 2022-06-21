枕頭曬屋外！竟遭「毛惡霸」強行徵用 網笑：一隻還饋腳
看來只能摸摸鼻子認了！許多民眾都會趁著天氣好的時候洗衣服，並將衣物晾在屋外曬乾，不過有時會發生意想不到的事件。中國就有一名網友日前將枕頭放在屋外曝曬時，沒想到回去一看枕頭不僅掉在地上，還被人強行徵用，網友們看了都忍不住笑說：「模樣實在太惡霸了！」
據了解，這名住在安徽省的網友因為平時都住在宿舍，所以當時趁天氣晴朗的時候，趕緊將衣服拿到屋外的空地晾乾，只是準備收衣服時，該名網友發現原本放置在衣架上的枕頭，不知何時早已掉到地上，而且枕頭上還趴著一隻黑貓與一隻白底虎斑貓，兩隻「小惡霸」正在那裏呼呼大睡，白底虎斑貓慵懶地將一隻腳饋在枕頭上，而黑貓則是整個身體橫跨在上頭，兩隻貓懶洋洋又極度舒服的模樣，儼然就是將枕頭「強行徵收」，讓枕頭的主人也不禁苦惱，到底該不該叫醒牠們呢？
網友們看了都忍不住笑噴表示：「原來枕頭真的會長貓」、「饋腳那隻太過分了，好好笑」、「只好連貓咪們一起回收？」、「這可得兩隻一起撈回來才行~」、「只要你有勇氣，不怕挨貓皇揍或抓 就去拿。」、「睡在上面還好、腳直接翹在枕頭上是⋯放尊重一點嘛」、「主子要的，你不能不給」、「回不來了」、「你去要回來試試～」。（編輯：陳珮瑜）