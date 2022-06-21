COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

枕頭曬屋外！竟遭「毛惡霸」強行徵用　網笑：一隻還饋腳

▲中國一名網友日前在屋外曬枕頭時，竟然被「毛惡霸」強行徵用！（圖／翻攝自《搜狐》）
▲中國一名網友日前在屋外曬枕頭時，竟然被「毛惡霸」強行徵用！（圖／翻攝自《搜狐》）

編輯中心/綜合報導

2022-06-21 18:04:19

看來只能摸摸鼻子認了！許多民眾都會趁著天氣好的時候洗衣服，並將衣物晾在屋外曬乾，不過有時會發生意想不到的事件。中國就有一名網友日前將枕頭放在屋外曝曬時，沒想到回去一看枕頭不僅掉在地上，還被人強行徵用，網友們看了都忍不住笑說：「模樣實在太惡霸了！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，這名住在安徽省的網友因為平時都住在宿舍，所以當時趁天氣晴朗的時候，趕緊將衣服拿到屋外的空地晾乾，只是準備收衣服時，該名網友發現原本放置在衣架上的枕頭，不知何時早已掉到地上，而且枕頭上還趴著一隻黑貓與一隻白底虎斑貓，兩隻「小惡霸」正在那裏呼呼大睡，白底虎斑貓慵懶地將一隻腳饋在枕頭上，而黑貓則是整個身體橫跨在上頭，兩隻貓懶洋洋又極度舒服的模樣，儼然就是將枕頭「強行徵收」，讓枕頭的主人也不禁苦惱，到底該不該叫醒牠們呢？

▲安徽一名網友日前在屋外曬枕頭，沒想到要取回時，發現枕頭早已掉在地上，而且上頭竟然趴著兩隻貓咪！（圖／翻攝自《搜狐》）
▲安徽一名網友日前在屋外曬枕頭，沒想到要取回時，發現枕頭早已掉在地上，而且上頭竟然趴著兩隻貓咪！（圖／翻攝自《搜狐》）
▲黑貓根本融化在枕頭上，該叫醒嗎？（圖／翻攝自《搜狐》）
▲黑貓根本融化在枕頭上，該叫醒嗎？（圖／翻攝自《搜狐》）
▲虎斑貓：J個枕頭饋腳真蘇湖啊～送啦！！（圖／翻攝自《搜狐》）
▲虎斑貓：J個枕頭饋腳交真蘇湖啊～送啦！！（圖／翻攝自《搜狐》）
網友們看了都忍不住笑噴表示：「原來枕頭真的會長貓」、「饋腳那隻太過分了，好好笑」、「只好連貓咪們一起回收？」、「這可得兩隻一起撈回來才行~」、「只要你有勇氣，不怕挨貓皇揍或抓 就去拿。」、「睡在上面還好、腳直接翹在枕頭上是⋯放尊重一點嘛」、「主子要的，你不能不給」、「回不來了」、「你去要回來試試～」。（編輯：陳珮瑜）

貓皇想跳進紙袋！下秒「啪」一聲落地　傻愣：誰背叛朕？

腳太短！貓咪照X光獸醫捏手「幫拉長」　網笑翻：極限了

你是誰？出門驚見「毛駕駛」端坐貨車　他愣：我沒養貓啊

白貓與比特犬生活！長大後「站姿眼神」全變：罐罐交出來

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？

距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？

繼續作答
即時
推薦閱讀