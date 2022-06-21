中職／不能輸的比賽！潘忠韋重新站上生命打擊區

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潘忠韋，這個名字就算不懂棒球應該也不陌生，球場上的帥氣劈腿接球、霸氣的打擊揮棒、假球案裡的清流，都是發生在他還是棒球員時的故事，但離開球場後的他，經歷生涯高低起伏，面對生與死的拚搏，是他在《不能輸的比賽：：重新站上生命打擊區的潘忠韋》這本書中要與球迷和讀者分享的生命故事。
看似生涯中的跌倒，他將對於生活的熱情全然投入其中。在被球隊毫無預警釋出後，潘忠韋到美國進修，儘管語言學習有所進步，但思鄉及沒有找到合適的工作後，他回到台灣，在家人的支持下，投入完全不相關的房仲產業。他將每個物件都當成守備佈陣周詳準備，每次交易都當成打擊全力揮棒短短，二十個月期間，拚出四十四間房的亮眼成交量。
在因緣際會與妻子的支持下，潘忠韋擔任球評重回球場，拿出過去準備比賽的認真與努力，做足功課、向前輩學習，逐漸成為大家信賴肯定的專業球評。但卻在看似人生順遂時，潘忠韋收到自己罹患「急性白血病」的消息。接續的化療、移植，移植失敗，再次移植，排斥與種種嚴重反應都接踵而至。不過就像球場上的他，跌倒並沒有使他放棄，他從跌倒中找方法，將力量拋得更遠更高。將艱辛的抗癌治療過程當做闖關打怪，在多次面臨生死關頭後，他再次回到球迷眼前。這次他比以往更加篤定，胸有成竹地迎向新生。
《不能輸的比賽：重新站上生命打擊區的潘忠韋》記錄了作者做為一位棒球員的艱辛成長過程，尤其在假球傳聞風聲鶴唳的年代，勇敢面對不公平、不透明的狀況。結束球員身份後，他小心翼翼走每一步，用百分之百的力氣向前衝，無論是轉換到教練、房屋仲介員，或是球評。書中訴說著一個謙卑和感恩的生命故事，在看似平順的球評生活中，他突然掉到「急性白血病」大洞裡，與家人一起在黑暗中照亮彼此，合力對抗難纏的疾病魔王，互相扶持往上爬，走過痛苦無比的治療煎熬，渡過驚心動魄的急性排斥期，然後努力地重新回到熱愛的工作的歷程。
讀者可以將潘忠韋的經歷當成人生勵志書來閱讀，但他更希望藉由分享他走過的路，對正在承受病痛折磨的朋友有那麼一點點幫助。他想和正在面對疾病或低潮的朋友和他們的家人說，眼前的難關就像一場棒球賽，戰況或許膠著、情勢或許看來不太妙，但在最後一個出局數出現之前，永遠都有無限可能，只要不放棄、只要願意相信，不管最後輸贏，至少可以問心無愧拍拍自己，「做得好」！