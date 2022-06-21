名家論壇》楊威利／雲峰飛彈攻打北京說

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※巡弋飛彈與彈道飛彈的謬誤認知。新聞
※中美軍事角力。
6月15日，新聞曝光立法院長游錫堃雲峰飛彈量產與攻打北京說，後續當事人雖有更正但已經引起大眾議論中；下旬則是中國福建號航艦下水、中國中段反導測試成功的新聞。※巡弋飛彈與彈道飛彈的謬誤認知。
儘管立法院院長事後否認雲峰飛彈攻打北京說，但這種說法又再度激起軍事界的一片討論。就CSIS智庫的研究來看，台灣有射程240公里的萬劍彈、600公里的雄風二E飛彈與2000公里的雲峰飛彈，就外形來看雲峰是巡弋飛彈。
自從台灣有從雄風二型飛彈改裝的雄風二E飛彈後，許多評論就指出應把這些飛彈用於攻擊北京、上海，而在雲峰飛彈被立院院長公佈後，許多評論更指出用這種神兵利器攻打北京也是剛好。
這種巡弋飛彈攻擊大都市說有幾個缺點首先是數量問題目前台灣有多少這類武器設若台灣有1000枚雲峰飛彈好了攻擊北京與上海那麼廣州是否也需要畢竟京上廣這三都市一起攻擊會最有成效那軍事目標呢
用飛彈去襲擊大都市、進而期望受攻擊的一方會屈服的想法，在許多案例中都被證明為不可行。1980年代兩伊戰爭中，兩朗與伊拉克雙方以飛雲飛彈互轟、1993年南斯拉夫內戰時也有案例，到近期烏克蘭戰爭中，烏克蘭也沒有因為俄羅斯各式精準導引飛彈轟炸而屈服，外界實在不知道這種飛彈攻擊北京的說法從何而來。
正因為這些雲峰飛彈數量有限，因此必須用於攻擊高價值目標，這邊所謂的高價值目標就是軍事目標，福建第一線機場、港口、兵員集結地、交通樞紐自不用說；就算第二線機場與鐵公路目標，若在射程範圍內也都必須再度打擊，因為台灣漢光演習中所操演的跑道搶修等科目，想必中國也會演練，因此中國境內許多機場都必須二度或是三度打擊，而這還假定中國重要目標都無防攔作為的理想狀況下，這些都需要數量很多的雲峰飛彈。
就軍事層面來說，這些長程兵器主要是用於降低共軍一線部隊的集結率，台灣方面趕緊苦撐待援，期望台灣有機會不要被中國粹然攻擊、一擊必殺。
※中美軍事角力。
就在台灣立院院長曝光雲峰飛彈攻打北京說後，中國於19日宣佈陸基中段彈道飛彈的試驗，並指出這次試驗不針對任何國家。但明眼人都知道這種試驗是針對美國而來，不過另有觀察指出，這是回應台灣飛彈攻擊北京說所致，這種論點很簡單，若中國成功發展中段彈道飛彈的攔截技術，可以攔截到「美彈」的話，日後台灣若發展這類武器中國也一定攔截得到，這些試驗表示中國也是有所準備的。
6月13日中國福建號航艦下水，由於是傳統動力的電磁彈射式航艦，因此她的下水與服役等事件都會是媒體焦點；雖然福建號下水到正式撥交海軍可能還需1、2年，但光是下水典禮就引起周國國家的關注，紛紛研擬相關的戰術與戰法因應，但另一方面美國也不是省油的燈。
美國即將在6月底舉行環太平洋演習，這場號稱史上最大的海軍演習卻未邀請中國參加。6月中旬美國舉行純美軍單位參演的勇敢之盾演習，期間納編林肯號與雷根號2艘航艦以及的里波底號兩棲突擊艦，戰力不容小覷。
除海軍艦艇兵力外，美國空軍的F22、F-15戰機、空中加油機與轟炸機也都會前駐安德森空軍基地，日後進行與海軍艦載機的異機種對抗。整個勇敢之盾演習還有一個命題，這是純美軍的軍力調度演習，萬一環太平洋演習的兵力不幸被假想敵打敗，勇敢之盾的演訓內容就是未來美軍實際反攻的劇本。
與過往演習一樣，勇敢之盾演習最後會安排擊沉（SINKEX）演練，也就是將大型水面艦艇以各式空射反艦飛彈，最後以魚雷擊沉靶艦的精彩操演，除美軍各單位獲得實際操作經驗外，實際上也是美國藉著演訓向中國殺雞儆猴－再大的航艦下水都沒有用，戰時美國將會運用各式空射反艦與巡弋飛彈，以及神出鬼沒的核子潛艦攻擊中國艦艇，中國持續發展這種大型軍艦基本上美國都有所應對。
近期的軍事新聞牽涉到美國、中國與台灣，雖然各自獨立但卻都環環相扣，真正與台灣有關的為雲峰飛彈這則新聞，雖然我們替中科院研發這類武器成功而感到欣慰，但畢竟這些武器不是核武也不是一擊必殺的武器，必須將有限的飛彈運用在對的目標上，對各大都市與民生設施攻擊絕對不是首選。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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