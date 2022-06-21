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名家論壇》黎榮章／疫情降溫　下一個熱議題是什麼？

▲本土疫情仍在社區流行高原期，但有逐漸下降趨勢。（圖／NOWnews資料照片）
▲本土疫情仍在社區流行高原期，但有逐漸下降趨勢。（圖／NOWnews資料照片）

文/黎榮章

2022-06-21 19:02:00

本土疫情仍在社區流行高原期，但有逐漸下降趨勢，15日衛福部表示，北北基宜確診數較前一週下降20%、桃竹竹苗下降18%，中南部縣市病例增長幅度也趨緩，衛福部直言，疫情已進入最後關鍵階段，未來將視疫情狀況調整防疫策略，逐步開放。

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這波本土疫情約從3月中開始延燒，4月中開始每日確診人數破千，並在5月底前後進入高原期。透過QuickseeK快析輿情資料庫，監測網路上對於「疫情」的討論聲量。可發現，網路上自從3月底開始，疫情的討論度就快速增加，每日上升約2700則，並在5月7日達到頂峰。然而對照每日本土新增病例數，可發現在5月底確診數進入高原期的前約2週，也就是5月中旬左右，疫情的討論度就已先行降溫，從聲量達高峰點之後，就以平均每天下降3100則的速度下滑，降幅較陡，比當初聲量升溫時更迅速，這波疫情，民眾很快就不再大量討論高確診數，指揮中心每天開記者會公布的當日新增病例，也不再是關注焦點。

▲疫情網路聲量、每日新增確診人數：趨勢圖（圖／QuickseeK提供）
▲疫情網路聲量、每日新增確診人數：趨勢圖（圖／QuickseeK提供）
不過比較台灣主要政黨有關疫情的聲量，可發現即便台灣輿論對疫情討論在5月7日後就快速降溫，但主要政黨們仍緊咬相關議題攻防。以民進黨、國民黨、民眾黨3黨與疫情相關的聲量觀察，從3月中至5月初的這段時間，3黨和疫情有關的聲量分別為民進黨54萬則、國民黨19萬則、民眾黨15萬則，但爾後至近日的這段時間裡，3黨聲量則各自提升至93萬則、41.8萬則、21萬則，其中，以國民黨帶來的討論量漲幅最高。事實上，國民黨從「快篩之亂」、「防疫保單之亂」到近來的「24小時火化之亂」，一路猛打執政團隊及指揮中心、緊咬疫情議題不放，相較先前，黨和疫情有關的整體聲量漲幅為115%。

▲民進黨、國民黨、民眾黨：疫情相關聲量比較圖（圖／QuickseeK提供）
▲民進黨、國民黨、民眾黨：疫情相關聲量比較圖（圖／QuickseeK提供）
關注疫情並非壞事，但當整體輿情討論降溫之際，只關注疫情就非最佳選擇。觀察國內媒體近日的關注重點，可發現選戰相關攻防，也從鴨子划水轉變為浮上檯面，桃園、台中選情相關報導連篇累牘地佔據各媒體版面，分別佔了總體聲量的33%、8.7%，而其他政治新聞如朱立倫訪美、北市府發言人控蔡英文、北市府網軍疑雲也廣受矚目。值得關注的是，媒體對男童染疫死亡的恩恩案報導雖多，但此案看似是疫情的衍生議題，卻因全案呈現綠營圍剿侯友宜局面，很難說與選舉完全無關，聲量佔9.4%。

跳脫台灣輿情視角，看看各大國際媒體所關注的話題焦點，蒐集包括美國的《美國之音》、《紐約時報》、《華爾街日報》，英國的《BBC中文網》、日本的《NHK》、德國的《德國之聲》等媒體近一個月的文章，透過話題類聚分析，可發現近這些國際媒體關注的焦點，依聲量大小排序是「俄烏戰爭及其對全球的影響」最高，聲量比重25%、拜登亞洲行17.5%、南加州教會槍擊案8.3%、能源與食品價格飆升帶來的通膨8.3%、中國政治經濟現況7.5%等，可發現，撇除掉槍擊案事件，因為疫情、戰爭帶來的通膨問題，和後續的全球經濟衰退風險，才是國際媒體最關心的議題。

▲台灣政治議題、國際媒體文章内容：話題類聚分析（圖／QuickseeK提供）
▲台灣政治議題、國際媒體文章内容：話題類聚分析（圖／QuickseeK提供）
從近日的網路輿情可發現，疫情聲量走低，國內政黨繼續攻防疫的議題，除非有新突破點可用，不然將是力倍功半。聚焦台灣內部，年底九合一大選時程越來越近，各方人馬不如趁此時間回防，把自己該盡的義務，想要做的事情，好好整理一番，向自己的支持者報告，博取支持；而放眼國際，烏克蘭與俄羅斯這場持續超過百日的戰爭，不只牽動歐洲各國間的同盟局勢，也讓美中兩強面臨表態壓力，更帶動全球通膨，各國央行不得不升息應對，台灣自然無法自外於這番國際浪潮，央行16日宣布升息半碼，這也將帶動國內股匯市甚至房市的走向，全球政經變局仍在不斷滾動，這些因通膨帶給全球各地的衝擊，也是國內政黨該關注、且提前準備因應方案的重大議題。


●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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