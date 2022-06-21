COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

憂躁鬱、憂鬱症遺傳給孩子？醫：維持家庭健康、和諧更重要！

憂躁鬱、憂鬱症遺傳給孩子？醫：維持家庭健康、和諧更重要！
憂躁鬱、憂鬱症遺傳給孩子？醫：維持家庭健康、和諧更重要！

健康醫療網

2022-06-21 19:31:00

【健康醫療網／記者林哲遠報導】近年來憂鬱症、躁鬱症等精神疾病逐年緩步成長，許多患者在組織家庭後也會擔憂自己的孩子是否會遺傳到自己的精神疾病。對此，臺北醫學大學附設醫院精神科主任、專任主治醫師李信謙強調，不良成長環境、長年的身心壓力也是造成精神疾病的重要因素，維持一個家庭本身的健康與和諧更為重要。

我是廣告 請繼續往下閱讀
躁鬱症、憂鬱症會透過「基因」遺傳嗎？

李信謙指出，基本上躁鬱症的遺傳比例會比憂鬱症來得高一點。 一般人口的躁鬱症盛行率大概在百分之一，若家族有躁鬱症的話，它的盛行比率可能就會來到百分之十，但這種計算機率的方式比較沒有實務上的意義，一般還是以環境、成長、群體的互動為主，憂鬱症也有家庭遺傳的狀況，有研究指出，憂鬱症可能是「隔代」遺傳，例如自己有憂鬱症，可能自己的孫女也會有。不過，李信謙認為，若一個疾病可以「隔代遺傳」就不一定是完全用遺傳來決定疾病，它也會跟成長、學習環境、生活事件有所關係。

帶著憂鬱情緒的家長恐養育出同樣「負面」的孩子

很多時候家長們會因為疾病有遺傳因素，會特別為孩子擔憂，李信謙表示，目前精神疾病的研究進展上仍還不確定是哪些基因扮演決定性因素，只有研究出某些基因的組合為危險因子。

為什麼精神疾病會容易在一個家族多重性發生？李信謙說明，其因素不只是在基因、遺傳上的問題，包含家庭習慣養成、關係、彼此給予的壓力等都可能是造成憂鬱症的原因。一對憂鬱的父母帶著負向的眼光去看待世界時，所養育出來的孩子也會變得比較負向、憂鬱。

李信謙強調，若家族中、配偶或自己有躁鬱症時，家長不需特別焦慮、緊張地擔心孩子是否也會患有憂鬱症、躁鬱症，而是要自我檢視本身的心理健康問題，「當你自己心理健康的時候，就有辦法去幫助可能會生病的家人，或在他們還沒生病之前，維持家庭本身的健康、和諧。」

與孩子保持「適度親密」才能提早感受到孩子情緒變動

許多研究發現，不良成長環境、長年的身心壓力都是造成精神疾病的重要因素，李信謙表示，躁鬱症、憂鬱症並非像是一般感冒、發燒一樣可以拿著體溫計每天測量。情緒的問題是需要感受的，當家長與孩子的關係是「適度親密」時，就能提早發現孩子情緒的變動。

最後，在家庭相處上，李信謙也建議，合理的關切、關心是重要的，要適度的關心與支持，不過度的介入、指責，並且以正面且同理的態度去看待對方所遭遇的困難。

《健康醫療網》提醒您，請給自己機會自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54169

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

害怕染疫不敢就醫！糖尿病患者看見黑影　玻璃體出血險瞎

BA.4、BA.5傳播力更強？　羅一均：症狀更輕微

強灌「家庭號伏特加」大一生癱瘓失智！醫師告訴你多危險

新冠口服抗病毒藥當心不良反應！　食藥署列「服用注意事項」

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
您是否贊成讓加熱菸可以在台灣上市？

您是否贊成讓加熱菸可以在台灣上市？

繼續作答
即時
推薦閱讀