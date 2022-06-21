憂躁鬱、憂鬱症遺傳給孩子？醫：維持家庭健康、和諧更重要！

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李信謙指出，基本上躁鬱症的遺傳比例會比憂鬱症來得高一點。 一般人口的躁鬱症盛行率大概在百分之一，若家族有躁鬱症的話，它的盛行比率可能就會來到百分之十，但這種計算機率的方式比較沒有實務上的意義，一般還是以環境、成長、群體的互動為主，憂鬱症也有家庭遺傳的狀況，有研究指出，憂鬱症可能是「隔代」遺傳，例如自己有憂鬱症，可能自己的孫女也會有。不過，李信謙認為，若一個疾病可以「隔代遺傳」就不一定是完全用遺傳來決定疾病，它也會跟成長、學習環境、生活事件有所關係。
帶著憂鬱情緒的家長恐養育出同樣「負面」的孩子
很多時候家長們會因為疾病有遺傳因素，會特別為孩子擔憂，李信謙表示，目前精神疾病的研究進展上仍還不確定是哪些基因扮演決定性因素，只有研究出某些基因的組合為危險因子。
為什麼精神疾病會容易在一個家族多重性發生？李信謙說明，其因素不只是在基因、遺傳上的問題，包含家庭習慣養成、關係、彼此給予的壓力等都可能是造成憂鬱症的原因。一對憂鬱的父母帶著負向的眼光去看待世界時，所養育出來的孩子也會變得比較負向、憂鬱。
李信謙強調，若家族中、配偶或自己有躁鬱症時，家長不需特別焦慮、緊張地擔心孩子是否也會患有憂鬱症、躁鬱症，而是要自我檢視本身的心理健康問題，「當你自己心理健康的時候，就有辦法去幫助可能會生病的家人，或在他們還沒生病之前，維持家庭本身的健康、和諧。」
與孩子保持「適度親密」才能提早感受到孩子情緒變動
許多研究發現，不良成長環境、長年的身心壓力都是造成精神疾病的重要因素，李信謙表示，躁鬱症、憂鬱症並非像是一般感冒、發燒一樣可以拿著體溫計每天測量。情緒的問題是需要感受的，當家長與孩子的關係是「適度親密」時，就能提早發現孩子情緒的變動。
最後，在家庭相處上，李信謙也建議，合理的關切、關心是重要的，要適度的關心與支持，不過度的介入、指責，並且以正面且同理的態度去看待對方所遭遇的困難。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54169
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