蔣萬安酸戶籍在台中？林佳龍：在台北有家、遷籍只是形式
前交通部長林佳龍近來持續提出具體政見，爭取民進黨提名參台北市長。今（21）日其赴光點華山出席電影《教練》包場活動受訪時，被問及是否準備將戶籍自台中遷往台北，他表示，自己在台北有家，戶籍只是形式，重要的是他對首都發展有使命感，自己會全力做準備，相信黨中央會有最好安排。
由於林佳龍過去擔任台中市長，目前戶籍仍在台中，國民黨台北市長參選人蔣萬安今日被問及林佳龍的戶籍問題時，還笑稱「呵呵呵，人民心中自有一把尺，大家看得非常清楚」，引發論戰。談及戶籍問題，他表示，「我在台北有家，我是在台北出生的艋舺小孩，41歲之前我戶籍都在台北」。
林佳龍說，這些年到台中去奮鬥、深耕基層，對他來講，在台北居住不是問題，戶籍也只是形式，最重要的是對首都發展有使命感。民進黨這次台北市長的提名採取徵召，自己就是做全力的準備，也尊重黨中央最好的安排。
另外，也有意參選台北市長的台北市副市長黃珊珊，近來屢爆出用行政資源拚選舉的爭議，惟北市人事處表示，若黃珊珊登記參選市長，11月10日公告候選人名單才需開始請假；林佳龍對此表示，相信黃珊珊應該不會拖到11月才請辭，她現在也忙於防疫工作，應該會在登記之前做個決定。
林佳龍說，自己覺得黃珊珊應該會遵守行政中立，畢竟副市長跟候選人的角色是衝突的，黃珊珊一定會在適當時候做出決定。