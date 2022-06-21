突然長「痣」莫輕忽　當心皮膚癌

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台北慈濟醫院整形外科醫師李京軒表示，皮膚是人體面積最大的器官，任何只要有皮膚的部位都可能生成皮膚癌，其危險因素包括：紫外線暴曬、家族史、接觸化學藥劑、皮膚反覆發炎等，年紀越大發生機率越高。
李京軒進一步指出，皮膚癌可依癌細胞來源不同分為多種形態，如「基底細胞癌」、「鱗狀細胞癌」及「黑色素細胞癌」三種；其中，由黑色素細胞癌病變引起的「黑色素細胞癌」是當中最棘手的，惡性度、轉移率都高，所幸發生率僅為十萬分之一；而由皮膚角質細胞癌變產生的「基底細胞癌」最為常見，佔所有皮膚癌的50%以上，惡性程度低，生長緩慢且不易轉移，及時接受手術便可有效治癒，算是比較不壞的壞人。
「手術切除」為首選 惡化恐轉移影響預後
雖然相較其他癌症，皮膚癌的治癒率高，然而放任其惡化，還是可能侵犯肌肉、神經，甚至轉移至淋巴或其他器官，影響預後。李京軒說明，臨床上，皮膚癌的診斷需仰賴切片檢查，醫師會依腫瘤大小、侵犯部位等評估治療方式，一般以手術切除為治療首選，為求除惡務盡，手術會由病灶向外延伸預留0.5公分以上的安全範圍進行廣泛性切除；由於鍾奶奶的腫瘤接近唇瓣，李京軒醫師透過「廣泛性楔形切除術」，做一V形切口清除病灶，一方面有利縫合，另一方面也能維持嘴唇生理功能及外觀。
皮膚癌不易察覺 留意潰瘍久不癒合
值得注意的是，皮膚癌初期往往因不痛不癢毫無症狀，被民眾誤以為是黑斑、痣，或是不小心弄到的小傷口而延誤治療。李京軒提醒，皮膚癌雖與斑痣相似，但仍有區別；舉凡不對稱、邊界不清楚、顏色不均勻、大小超過0.5公分、短期出現不尋常變化、不明出血或是潰瘍久不癒合等，都可能是皮膚癌的徵兆，應該盡早尋求皮膚科或整形外科醫師診治，以利早期發現早期治療。另外，他也呼籲大家留意紫外線傷害，是造成皮膚癌的最大元凶，呼籲民眾外出應做足防曬。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54176
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