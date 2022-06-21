在女兒畢典與前夫和解　賈靜雯：人生還有什麼不可能？

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丈夫偷情、夫家打壓，讓賈靜雯終於看清這段婚姻，她問孫志浩：「你想繼續花天酒地，還是想離婚？」孫志浩選擇後者，於是夫妻倆便決定離婚，展開爭奪女兒梧桐妹的監護權。打官司的過程，賈靜雯公開表示遭到孫志浩家暴，且對方已經4個月不讓她見女兒，讓她迫於無奈求助媒體力量，希望能見到女兒一面。
搶女兒大戰打了兩年多，由於孫志浩有美國國籍，官司還從台灣打到美國，持久訴訟造成賈靜雯經濟一度產生困難，最後決定放棄名下所有房產，且不拿夫家的一毛錢，總算拿到女兒撫養權。想不到時隔10年，賈靜雯與孫志浩又同框，場景便是大女兒梧桐妹的畢業典禮，連現任老公修杰楷也參加。照片中，梧桐妹分別與孫志浩、修杰楷合照，擁有兩個爸爸的愛，讓她笑得非常燦爛開心。
事後，賈靜雯在臉書寫下當天參加梧桐妹畢業典禮的心情，「今天對我來說真的很多情緒湧上心頭。14年前，大女兒的誕生對我的人生起了很大的變化，因為有了她，我才懂得什麼叫做『無私的愛』」賈靜雯續寫，「這份無私的愛把我們凝聚起來，謝謝我的過去，造就我現在有的知足生活。人生，還有什麼不可能呢？」最後賈靜雯也在貼文下加註解：「懂得面對才能得到甜美的果實」。
梧桐妹的出生，讓賈靜雯選擇「勇敢」，即便那時候工作邀約銳減，也無法阻斷她想離婚的決心。賈靜雯的做法並不容易，多數女人在面對老公外遇，自己又有小孩的情況下，仍會有想要保住婚姻的想法，理由除了是沒有經濟能力，更多地往往是為了「小孩」，女人總認為離婚、讓小孩沒有一個完整的家庭，極可能造成他成長過程中對婚戀觀的扭曲。
賈靜雯那時候的決定，無疑給許多女人另種思考面向，即是：一段明擺著貌合神離的婚姻，對小孩的成長過程到底有什麼好處？
小孩子並非什麼都不懂，隨著年紀漸長，當不斷看到父母爭吵、父親頻頻偷吃，而母親一味原諒只為了成全一個「完整的家」，這種成長軌跡對小孩來說非但沒有比較好，反而加深他對婚姻的不信任。但若是母親選擇在小孩還小、記憶還不深的時候，下定決心斷捨離，重新覓得幸福，對小朋友來說，沒有什麼事情能比看到爸爸媽媽「發自內心地開心」更重要。
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