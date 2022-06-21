暖爆！弟弟跌落沙發　貓保母衝上前狂蹭關心：你沒事吧？

有這款貓保母，想必很多爸媽一定很放心！日本許多家長都喜歡讓孩子與寵物一起成長，就有一名推特用戶家中有一隻白貓非常盡責，牠不僅時常陪在推主孩子身邊，日前看見推主兒子從沙發上滾落，趕緊上前蹭蹭關心，暖心的舉動讓許多網友都大受感動！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲白貓「布蘭克（ブラン）」與推主的小孩感情相當要好。（圖／推特帳號yy221126）這隻貼心的白貓叫做「布蘭克（ブラン）」，從推主兒子小時候就對牠非常關注，不僅會在他睡覺時坐在一邊守候，也常常在他面前刷存在感，一人一貓感情非常要好。這天小奴才原本躺在沙發上打電動，布蘭克就一直在一旁守候，突然小奴才一個轉身緩緩地滾下沙發，布蘭克見狀立刻衝上前關心，還「喵」了一聲彷彿在詢問他：「你沒事吧？」接著不停地用頭溫柔地蹭蹭小奴才，想要安撫他並再次確認他真的一切安好，最後直接躺在他的身邊，讓推主也忍不住寫下：「從弟弟還是嬰兒時期，每次他不小心跌倒，布蘭克總是馬上衝到他身邊關心，謝謝你一直像父母般地照顧他。」▲這天布蘭克看見弟弟躺在沙發上打電動，一直在身邊徘徊。（圖／推特帳號yy221126）▲布蘭克：你啊，不要一直打電動嘛！跟我玩一下啊！（圖／推特帳號yy221126）▲沒想到下一秒弟弟從沙發上跌落，布蘭克「喵」了一聲立刻衝上前關心。（圖／推特帳號yy221126）▲布蘭克：你沒事吧？有沒有哪裡痛痛？偶給你呼呼～（圖／推特帳號yy221126）▲接著就是各種貼心的蹭蹭。（圖／推特帳號yy221126）▲布蘭克：馬麻，偶會好好守護弟弟的！（圖／推特帳號yy221126）網友看了影片後都紛紛暖心地表示：「好溫柔的貓咪」、「這太可愛了」、「貓咪帶著焦慮去觀望小奴才呢」、「很寶貴的畫面」、「兩個一起躺在地上的樣子很可愛」、「讓人羨慕的互動」現在一起來看看他們的影片吧！（編輯：陳珮瑜）枕頭曬屋外！竟遭「毛惡霸」強行徵用 網笑：一隻還饋腳貓皇想跳進紙袋！下秒「啪」一聲落地 傻愣：誰背叛朕？腳太短！貓咪照X光獸醫捏手「幫拉長」 網笑翻：極限了你是誰？出門驚見「毛駕駛」端坐貨車 他愣：我沒養貓啊