異國電影輪番上陣！桃園電影節曝

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「辯士留聲機」單元首推德國表現主義電影巨擘佛烈茲朗的傳奇之作《大都會》，片中以暗色調、高對比的黑白默片打造一幅人類世界的末世科幻圖景，深深影響後世《星際大戰》、《銀翼殺手》等科幻片，本次放映2010年終極修復版，並加開辯士演出版本，影迷千萬不要錯過。《卡里加利博士的小屋》則被影評人譽為「第一部真正的恐怖片」，將一戰後的德國社會提煉成一場銀幕夢魘，奇異場景充斥鋸齒、傾斜、歪曲等不規則形狀，準確以視覺表現人物的病態內心。獲選為美國家電影保護局典藏影片《攝影師》則為影史喜劇範本，片中以一台攝影機當作道具，巴斯特基頓自導自演，勇闖唐人街拍幫派火拼，動作特技之大膽、驚險與逗趣，本片亦為獨立製片名導賈木許心中的十大電影之一。
「辯士留聲機」將放映三部祖師爺級日本默片：日本電影巨匠小津安二郎經歷了日本電影從默片到有聲，黑白到彩色電影的歷史，《浮草物語》是其黑白默片代表，鄉間微風輕拂少男少女的初萌情愫，懷舊的村巷古道緩緩說出主角「喜八」的父子故事。《摺紙鶴的阿千》是擅於描繪女性的日本名導溝口健二的作品，絕美哀艷呈現少女紀憶如紙鶴一般飄渺無蹤，影片使用大量閃回與影像交疊手法，將在辯士的解說下帶領觀眾進入朦朧的記憶世界裡。日導林海象的一鳴驚人處女作《願睡如夢》，集黑白默片、懸疑偵探、武俠刀劍等類型於一身，名辯士松田春翠則現身（聲）電影中的電影院，讓觀眾透過銀幕欣賞辯士演出戲中戲，迷離特殊的觀影體驗，可說是魔幻電影院的極致詮釋。
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