巷仔內／台海軍力失衡　烏克蘭助中國是幫凶

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遼寧號成為中國首艘航艦，雖然戰力遠遜於美國尼米茲與福特級核動力航艦，但是可作為訓練用途，讓共軍熟悉航艦操作，不只滿足大國虛榮心，也具有實質效益。而遼寧號上的殲15戰機也來自烏克蘭提供的Su-33 戰機原型機。
中國從烏克蘭引進UGT-25000燃氣渦輪發動機，加以仿製成為052B型與052C型驅逐艦第一批次的動力來源。中國第一艘自製航艦山東號上的相列陣列雷達，也是中國從烏克蘭引進雷達技術後，再聘請大量烏克蘭籍工程師協助改良。
不只是海軍技術，共軍許多空軍關鍵技術裝備也來自烏克蘭，包括L-15高級教練機使用的AI-322發動機也來自烏克蘭的馬達西奇（Motor Sich）公司，中國一度想收購馬達西奇公司，但遭到美國阻止。儘管如此，中國已經從馬達西奇獲得許多發動機技術。另外，烏克蘭也出售二手IL-78加油機給中國，讓中國得以仿製突破空中加油機的技術瓶頸。共機擾台能夠從我國西南空域延伸到東南空域，烏克蘭的「功勞」不能忽視。
2014年俄羅斯併吞克里米亞後，烏克蘭危機雖然讓基輔政府更加靠向西方世界，但是烏克蘭也失去俄羅斯這個主要軍火客戶，為求生存只好源源不斷將武器技術賣給中國，終於在2016年中國成為烏克蘭最大武器出口國。由此可知，中國是台灣最大國安威脅，而中國能夠威脅台灣，主要幫兇就是烏克蘭。
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