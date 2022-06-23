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巷仔內／台海軍力失衡　烏克蘭助中國是幫凶

▲共軍L-15獵鷹高級教練機的發動機來自烏克蘭。(圖／中航工業網站)
▲共軍L-15獵鷹高級教練機的發動機來自烏克蘭。(圖／中航工業網站)

記者呂炯昌／特稿

2022-06-23 14:52:332022-06-23 14:57:27

俄羅斯入侵烏克蘭即將邁入第五個月，共軍第三艘航艦福建號也於日前下水，對台軍事威脅與日俱增。事實上，中國自2016年起成為烏克蘭最大武器出口國，在國人聲援烏克蘭抗俄之際，也不該忘記烏克蘭是共軍現代化的得力幫手。

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前蘇聯解體後，先進武器技術與兵工廠有不少落入烏克蘭手中，包括蓋到一半的航空母艦瓦良格號，當時該艦處於67%完工的狀態擱置，因為烏克蘭財政困窘缺乏經費，而未能完工服役，並尋求出售。2004年，中國政府以8.78億元人民幣正式取得艦體部分的所有權，隔年起由中船重工集團的大連造船廠實施後續興建與改裝。2012年9月25日，正式交付中國人民解放軍海軍，命名為「遼寧號」。

遼寧號成為中國首艘航艦，雖然戰力遠遜於美國尼米茲與福特級核動力航艦，但是可作為訓練用途，讓共軍熟悉航艦操作，不只滿足大國虛榮心，也具有實質效益。而遼寧號上的殲15戰機也來自烏克蘭提供的Su-33 戰機原型機。

中國從烏克蘭引進UGT-25000燃氣渦輪發動機，加以仿製成為052B型與052C型驅逐艦第一批次的動力來源。中國第一艘自製航艦山東號上的相列陣列雷達，也是中國從烏克蘭引進雷達技術後，再聘請大量烏克蘭籍工程師協助改良。

不只是海軍技術，共軍許多空軍關鍵技術裝備也來自烏克蘭，包括L-15高級教練機使用的AI-322發動機也來自烏克蘭的馬達西奇（Motor Sich）公司，中國一度想收購馬達西奇公司，但遭到美國阻止。儘管如此，中國已經從馬達西奇獲得許多發動機技術。另外，烏克蘭也出售二手IL-78加油機給中國，讓中國得以仿製突破空中加油機的技術瓶頸。共機擾台能夠從我國西南空域延伸到東南空域，烏克蘭的「功勞」不能忽視。

2014年俄羅斯併吞克里米亞後，烏克蘭危機雖然讓基輔政府更加靠向西方世界，但是烏克蘭也失去俄羅斯這個主要軍火客戶，為求生存只好源源不斷將武器技術賣給中國，終於在2016年中國成為烏克蘭最大武器出口國。由此可知，中國是台灣最大國安威脅，而中國能夠威脅台灣，主要幫兇就是烏克蘭。





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