【車勢星聞】張齡予挺肚逛展，曝老公迫不急待為兒訂製Go-Kart。

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三立主播張齡予表示平常多透過網購電商買繪本，覺得缺點是沒辦法實際先閱讀，所以由翡冷翠文創舉辦的「波隆那插畫x國際無字繪本雙聯展」解決她的購物困擾；張齡予目前懷孕17周，醫生已確定是男生的水虎寶寶，曾奪得《超級偶像5》第12名的張齡予表示希望孩子長大後不要當歌手、也不要當主播，只要做自己喜歡的事就好！不過熱愛Go-Kart（卡丁車）的老公林子揚（Ryan）則是在得知她懷孕初期就開始為孩子規劃學習卡丁，身邊也有不少車友的孩子正在接觸賽車運動，她本身也相當期待孩子未來能夠接觸賽車運動！老公Ryan熱愛Go-Kart多年，在許多賽事中皆能見到Ryan的身影，最近一次則是在上周甫結束的《台灣卡丁車錦標賽─麗寶站 》Rotex Max Master組奪下亞軍，不過張齡予平時並沒有陪老公練車順便胎教，張齡予分享自己只去過卡丁車場唯一一次！當時Ryan特地駕駛雙人車載她體驗Go-Kart，完全沒接觸過Go-Kart的張齡予在車上不適應G值覺得脖子快斷了！於是她拍打老公的安全帽示意表示不舒服，沒想到被Ryan誤解，以為她在加油鼓勵，於是跑得更用力了！直到跑了大約兩圈後才放她下車，然後獨自開著雙人車繼續把剩餘時間跑完！張齡予說自己絕對支持老公參與賽車運動，平時還會陪老公看收看F1賽事，不過她還是喜歡讓老公專心練車或參與賽道日，未來孩子若能跟著爸爸一起練車，她自己就可以不用帶小孩，開心放風回娘家陪家人，或是與姊妹淘相約享受舒服的下午茶時光！