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主播張齡予懷水虎男寶　曬超音波誇兒子「那裡不小」

▲主播張齡予曬出兒子的超音波照片，透露那裡不小。（圖／三立提供）
▲主播張齡予曬出兒子的超音波照片，透露那裡不小。（圖／三立提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-22 01:00:00

「波隆那插畫X國際無字繪本雙聯展」正式開展，特別邀請剛爆出懷孕喜訊的三立當家主播張齡予擔任活動開箱嘉賓。張齡予表示已經有孕17周，確定是男生的水虎寶寶，她說今年是水虎年，篤信算命的她，聽了流年之後毅然決然地決定衝一波，目前她還是照常上班，但是確實身體還需要多休息，有點虛。張齡予現在已度過了地獄孕吐、確診後遺症等最不舒服的時期，現在胃口回來，每天吃5、6餐，一個星期之後就被化妝師發現臉變圓，最要小心的是不要胖太快，不然血糖驗不過、產後瘦不回來。

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▲主播張齡予預計羊年再拚生一胎。（圖／三立提供）
▲主播張齡予預計羊年再拚生一胎。（圖／三立提供）
她還特別秀出今天照的超音波照片，很自豪兒子東西不小，她表示目前計畫羊年再拼一胎。張齡予覺得跟老公都是很務實的夫妻，平時就少粉紅泡泡，不容易說甜言蜜語，但她不忘稱讚老公很細心，還會看媽媽和褓姆的社團，由於這胎是兒子，老公很興奮的要準備帶兒子玩他最愛的卡賓車。而前陣子孕吐，連播新聞都準備嘔吐袋，還好目前都平穩，張齡予還表示到時會讓雙方家長幫兒子的名字各取一字，好不好聽就等以後了。

在張齡予公布身分晉升後，釣出許多媽媽主動熱情分享經驗，從要不要餵母奶或退奶、跟婆家相處、生小孩後要不要繼續工作都叫她要提早準備，才發現原來當媽後要擔心的事好多。張齡予說她算是比較隨興的媽媽，沒給自己太精準的養胎步驟，不過很擔心小孩跟她個性一樣搞怪，一樣難帶，所以除了每天吞數顆保健品、維他命等給小孩營養，也試試各種朋友們推薦的養胎偏方。

▲主播張齡予胎教，買了教育書籍與繪本。（圖／三立提供）
▲主播張齡予胎教，買了教育書籍與繪本。（圖／三立提供）
張齡予開始閱讀許多育兒書，包括腦神經專家出的「兒子使用說明書」，發現早早給小孩接觸繪本、唸書給小孩聽，有固定的親子儀式、睡前儀式，可以讓小孩更好溝通、不容易變壞。因此她早早就開始關注繪本、陸續在添購，甚至也買了不少繪本給姊姊的雙胞胎兒子，讓他們先試看。

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