NOW早報／家寧「分手Andy真相」全說了！揭與男網紅關係

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家寧與Andy日前才因為兩人的分手消息一度遭瘋傳，好不容易平息之後，卻又在近日傳出她與男網紅范成章一起出國，更引發外接諸多揣測，讓分手疑雲再度掀起，而對此除了Andy和范成章陸續發聲後，家寧也在個人IG上公開告白「我愛Andy」，「我們的感情狀態也因為信任更加穩定，謝謝他讓我更加有勇氣有力量，追尋自己的理想目標，每一刻因為這樣的愛而感動著。我們還在一起」。
同時家寧也正式對大家解釋與范成章的關係，坦言對方是難得一見的好朋友，「對於任何事情都無私給予和幫助與支持，教會我愛自己，一直以來都在羨慕電影裡的真摯友情，沒想到我生命中也出現一個」，並說明日前與范成章出國，是與他一起到米蘭參加時裝週，也多虧對方，才讓自己有機會參與這項盛會、並一睹那些國際巨星與設計師。
同時家寧也曬出自己與Andy、范成章3人的合照，更感謝Andy能夠愛屋及烏「能把男朋友和好朋友放在一起是人生最可貴最幸福的一件事情」、「是我一輩子都沒有想到的」。
今日天氣／白天高溫衝破35度！注意防曬及補水
中央氣象局今（22）日表示，今天全台各地大致上是晴到多雲的天氣，山區及近山區的平地要留意午後短暫雷陣雨；白天高溫可達到35度甚至36度以上，民眾外出應做好防曬措施並多補充水分。
國內「BA.4、BA.5」個案均屬輕症！羅一鈞：僅傳播力較強
中央流行疫情指揮中心（20日）表示，在邊境攔截17例Omicron亞型變異株BA.4及BA.5，因此讓不少民眾擔憂，本土恐遭變種病毒侵襲，對此，應變組副組長羅一鈞指出，截至目前為止攔截到的個案，都屬於於症狀或輕症，感染BA.4及BA.5的重症比例並沒有增加，請大家不用過度擔憂。
羅一鈞表示，目前在機場唾液篩檢所攔截到的BA.4及BA.5個案，都屬於無症狀或輕症，沒有發現中重症的案例，且從國外統計來看，感染後出現重症比例並未增加，同時也強調，傳播力較強的部份，可能是比較要注意的地方。
冷氣搭配電扇該放哪？達人不藏了：「擺這裡」省電涼超快
夏至之後時序正式進入夏天，最近高溫炎熱熱難耐，不少民眾早就啟動家裡的冷氣，卻又擔心夏日電價讓電費大傷荷包。家電達人486先生表示，冷氣每調高1℃，約可以省下6%到10％的電費，如何將冷氣溫度調高又能維持室內的舒適涼爽，關鍵的重點有兩點：「使冷度平均」以及「加快變涼的速度」。建議可將循環扇放在冷氣出風口附近當導風扇效果最佳，若想讓室內快速換氣通風，可將風扇面向窗外吹，讓室外空氣吸入、將室內熱空氣排出，產生有效空氣循環，若家中有上下樓空間，則可將循環扇放置在樓梯最低層並面朝樓上吹，改善空氣流通。
想要達到冷度平均、加速變涼，還需要有其他的搭配，家電達人486先生指出，冷氣濾網的定期清潔也不能忽略，積塵過厚會導致進出風受阻，即使強力運轉也難以降低室溫。另外，開冷氣搭配電扇或循環扇能加速室內變涼的速度，特別是循環扇可吹出螺旋柱狀集中風力，效果更好。
傳統定頻冷氣會隨著室溫不斷重複啟動運轉，造成瞬間電流增大，長時間下來十分耗電。變頻冷氣在剛開啟時全速運轉以縮短冷房時間，等達到指定溫度後壓縮機不會完全停止，而是轉為較小功率，以較低轉速持續運轉，使室溫穩定、更節能。使用變頻冷氣建議不要在短時間內開開關關，若只是短暫離開1至2個小時，建議將溫度稍微調高即可。若關機，待室內一回溫重新開機又須以更高的功率啟動，反而耗電。
利菁不忍了！公開緊貼具俊曄合照 私藏理由「怕傷了大S」
韓團「酷龍」具俊曄3月跟大S宣布閃婚，2人一舉一動備受台、韓網友關注。利菁20日在臉書透露「有一張忍了5年沒發布的照片」，而且還跟韓國歐巴有關，（21日）答案揭曉，正是她多年前赴韓錄製單曲時與具俊曄的合照。
利菁昨在臉書透露：「我有一張照片忍了5年沒PO，可以曬嗎？多少人想看？跟韓國歐巴有關喔。」今晚她便曬出跟具俊曄的合照，寫下：「酷龍歐巴，打勾勾，到台灣要找我聚聚，上我節目喔。」文末更祝福大S，「為大S開心」。
網友在利菁臉書詢問：「是去韓國錄專輯的的時候嗎？」利菁回應：「是！」根據《三立新聞網》報導，利菁解釋是當年赴韓錄歌時，韓籍經紀人介紹參觀酷龍工作室，所以才和具俊曄合影留念，當時2人有約定，若他到台灣，一定要找她聚聚，如今看到他成為台灣女婿，替大S感到開心。利菁也透露當時沒公開此張照片，是因為大S跟汪小菲還是夫妻，怕曝光傷害到大S；如今大S跟具俊曄熱戀、閃婚，現在才敢大方公開給予祝福。
台大正妹放棄微軟「千萬年薪」！回母校拿6萬：不會後悔
是你會怎麼選呢？陳縕儂畢業於台大資工系，後於美國微軟做年薪約450萬台幣的博士研究工作，又因進階成為正職研究員，薪水再次翻倍，達到近千萬年薪水準，但她毅然決然離職返回台灣，進入母校擔任助理教授，依體制月薪僅有6萬元，與微軟薪資天差地別，可她認為「到台大母校教書一直是我的目標，有機會，當然要回來」。
台大資工系副教授陳縕儂，於104分享自己堅持夢想的故事。她是台大資工系目前最年輕的老師，當年從台大資工系、資工所畢業，在美國攻讀博士後入職微軟，拿著近千萬元的年薪，周遭朋友也都在4大網路企業工作（Facebook、Amazon、Netflix、Google）。
可陳縕儂對教學和研究充滿熱情，在美國攻讀博士時，便決心有機會就要回台教書，於是當母校台大與之聯繫時，即便助理教授月薪僅有6萬，她仍不顧朋友勸阻返台，「 我從美國微軟離職回來台灣，周遭的人一直問我：『妳確定？！』到台大母校教書一直是我的目標，有機會，當然要回來。就像我研究AI，當時也很冷門，只要有guts去做自己喜歡的事，不在乎別人眼光，才能讓自己有機會變得與眾不同。」
她也分析，若在美國教書，教授需一手包辦找資金、博士生的生活費、學費等支出，台灣的研究環境反而相對友善。陳縕儂順利在台大擔任助理教授後，從零開始建置實驗室，用心投入課程設計及教學，並花費大量時間，培養第一屆學弟妹「找問題」的意識，延伸創意發想空間，而她指導的第一屆學生也進入美國麻省理工學院攻讀博士，這是她當年未實現的心願，現今由學生替她達成，與有榮焉。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。