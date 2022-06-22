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熱！未來一週高溫飆36度　午後有雷陣雨、周末雨區再擴大

▲中央氣象局表示，今（22）日各地天氣為晴到多雲，中午前後紫外線指數偏高，外出應做好防曬措施並多補充水分。（圖／NOWnews資料照片）
▲中央氣象局表示，今（22）日各地天氣為晴到多雲，中午前後紫外線指數偏高，外出應做好防曬措施並多補充水分。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-06-22 06:38:11

中央氣象局表示，今（22）日各地天氣為晴到多雲，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後各地山區及近山區的平地有局部短暫雷陣雨；夜晚至清晨低溫普遍在25到27度，白天各地高溫均達32到35度，尤其在花蓮、大台北、南投、雲嘉南及高屏有局部發生36度以上高溫出現的可能，中午前後紫外線指數偏高，外出應做好防曬措施並多補充水分。

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▲中央氣象局表示，今（22）日各地天氣為晴到多雲，中午前後紫外線指數偏高，外出應做好防曬措施並多補充水分。（圖／中央氣象局）
▲中央氣象局表示，今（22）日各地天氣為晴到多雲，中午前後紫外線指數偏高，外出應做好防曬措施並多補充水分。（圖／中央氣象局）
週四至下週二仍維持大多為晴到多雲的天氣，午後需留意熱對流發展，而對流發展的強弱及範圍，將隨著太平洋高壓勢力及高壓脊軸位置變化而異；週四、週五太平洋高壓勢力西伸，高壓脊軸橫跨在台灣上空，天氣晴朗炎熱、穩定，午後熱對流發展以山區或近山區平地為主，週五下半天起太平洋高壓勢力稍東退，週六至下週二太平洋高壓脊軸位置逐漸往北移至北緯30度附近，此時台灣將位於太平洋高壓西南側，環境風場轉以東南風為主，水氣稍增，午後熱對流範圍較廣，以西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨為主，清晨至上午東南部及南部地區有零星短暫陣雨。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，未來一週「太平洋高壓」逐漸增強西伸、再逐漸東退北抬，天氣雖略有變化，但幅度不大。今、明兩天「太平洋高壓」增強西伸，各地天氣晴朗炎熱，高溫都在36度左右，注意防曬、防中暑；午後雲量增多、局部短暫雷陣雨範圍略縮小，大部分在山區，少部分平地受影響，有較大雨勢，仍應注意。今日各地氣溫：北部22至36度，中部21至36度，南部24至36度，東部21至36度。

最新模式模擬顯示，週五至下週二「太平洋高壓」逐漸東退、再北抬，環境水氣漸增，各地天氣仍晴朗炎熱，高溫都在35、36度左右，注意防曬、防中暑；午後雲量增多，山區有局部陣雨或雷雨，平地受影響的範圍逐日增大，有較大雨勢，應注意。

吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)系集模式模擬顯示，10日內西北太平洋「熱帶擾動」發展的機率達40％；模擬發展成颱的機率仍偏低。不過，模式會再調整，需持續觀察。（編輯：倪浩軒）

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