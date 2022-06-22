眾量級深夜正面對決！「分手真相」新片公開 傳言秒打臉
知名Youtuber「眾量級CROWD」由Andy老師以及家寧組成，兩人以情侶人設創立該頻道，圈粉無數，結果沒想到近日因為家寧與男網紅范成章單獨出國，造成網友熱議Andy與家寧分手的消息。而家寧昨晚雖已發文澄清講出「分手真相」，但在深夜時眾量級頻道也突然更新「新影片」，講述家寧這次去歐洲的原因，以及范成章到底與他們有何關係，引起網友迴響。
只見上傳的新影片，標題以「家寧要去歐洲了！」內容提到，家寧表示「在今年我會給自己不同的挑戰以及計畫，也會在今年一一實踐出來，出國一直都是我想做的事情，想要去體會當地的文化以及人文風情，這次要去米蘭以及巴黎，我大概會去半個月」家寧也感性透露「我覺得在這次過程中，Andy無條件支持我想做的事，覺得身邊有一個你真好」。
隨後Andy也陪同家寧到處購物買出國要用的物品，最後將家寧送出國，談到這次家寧出國的感想，Andy影片最後表示「這次出國他有跟一個朋友去，叫做Chang（即范成章），我們三個有一起去澎湖出遊、拍攝這樣子，其實Chang也是我一個很好的朋友，他剛好在米蘭跟巴黎有工作，所以家寧跟他一起去這樣子，我其實非常的信任，我也信任家寧跟Chang，他們可以記錄那邊的生活，我也可以記錄台灣這邊的生活。」
Andy說「我跟家寧的感情彼此互相信任，也給彼此空間，跟她之間已經進入到第7年，真的很幸運可以遇到這個女孩子，這麼漂亮又這麼溫柔又善解人意，然後又那麼體貼，遇到她真的是我生命中非常驕傲的事情，一排愛心刷過去！」顯然分手傳言已經交代得非常清楚，也完整解釋兩人與范成章之間的關係。
影片曝光之後，不少網友紛紛回應「分手傳言是家寧出去才爆出來啊，代表這影片是家寧出去前拍的，夠明顯沒分手了吧＝＝」、「秒打臉酸民，人家就講好幾次沒分手，非要拍影片來打你臉」、「加油！還要面對這麼多言論！祝永遠幸福」、「漸漸的感覺到你們心態上的變化，感覺是一種成長，祝福你們」、「因為敢分開，其實我反而覺得是因為兩人的感情更好了，才會放心彼此分開旅行，本來情侶或夫妻就不會隨時都要在一起啊」！（編輯：張嘉哲）