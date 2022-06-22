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中國救房市出奇招！地方發房票卡位　大蒜、小麥也可換屋

▲中國房地產遭監管重擊，房市頹靡下地方政府被迫自救，不僅推出房票政策吸引民眾購屋，許多建商更推出小麥、大蒜換屋的促銷手段。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國房地產遭監管重擊，房市頹靡下地方政府被迫自救，不僅推出房票政策吸引民眾購屋，許多建商更推出小麥、大蒜換屋的促銷手段。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-06-22 10:11:48

中國政府過去強力打壓房地產業，各地房市慘淡，有許多房地產開發商絕望之際只好出奇招，提出以小麥、大蒜作為頭期款吸引買家，另外也有約15個城市政府推出「房票」政策，獲得《央視網》及《人民網》等官方媒體報導，民眾只要持房票就能換取真正的樓房，花招百出也掀網友熱議。

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根據中國官媒報導，目前包含信陽、宜賓、常熟、江陰、溫州、南京市溧水區、鄭州等大約15個城市發行了所謂的「房票」政策，其中鄭州地方政府在6月20日就公佈了《鄭州大棚戶區改造項目房票安置實施辦法》，指示市中心被徵收戶的居民可以領取「房票」購買商品住房，且民眾可以獲得8%的補償金，也不限制每戶家庭購買套數。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲中國房市慘淡，地方政府與建商出奇招留住房客。（圖／美聯社／達志影像）
《中新經緯》、《澎湃新聞》等媒體也多用「不是穿越」來形容如今中國房市窘境，房地產分析員表示，選擇「房票」安置就代表放棄房屋產權掉換或領取現金，改為領取抵扣後的憑證，一般來說可抵扣的金額會多於現金補償，而房地產業者會在收取房票後，再向政府申請結算。

此外，更讓網友熱議的房產消息是河南建商推出的「小麥換房」方案，這個促銷方案是河南商丘市民權縣一處河畔洋房的建商所推出，民眾可以不必用現金來支付頭期款，而是以「2元一斤，小麥換房」，以每公斤約新台幣17.2元的小麥來折抵，最高頭旗款可折16萬元人民幣（約新台幣68.8萬元）；無獨有偶的，另一間建商則推出「大蒜換房」，以每公斤41元的大蒜、最高折抵新台幣約43萬元，鼓勵當地農民來購屋。
 

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