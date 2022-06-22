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訪美將出席西藏大會　林昶佐、洪申翰暢談人權、國際參與

▲林昶佐與洪申翰連袂訪美，將於華府出席世界國會議員西藏大會。（圖／林昶佐辦公室提供）
▲林昶佐與洪申翰連袂訪美，將於華府出席世界國會議員西藏大會。（圖／林昶佐辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-22 10:20:01

無黨籍立委林昶佐及民進黨立委洪申翰於6月底為出席世界國會議員西藏大會訪美，本次行程除參加會議，2人亦拜訪駐美大使蕭美琴，並拜會多位美國國會議員。林昶佐表示，拜會過程除感謝多位議員持續推動深化台美關係外，亦表達希望議員能在經貿、印太區域安全問題及我國國際參與等重要議題上，持續給予台灣支持。西藏大會結束後，2位也將繼續訪問美國行政部門、NGO及智庫學者。

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▲林昶佐與洪申翰訪美，拜會（圖／林昶佐辦公室提供）
▲林昶佐與洪申翰訪美，拜會過程除感謝多位議員持續推動深化台美關係外，亦表達希望議員能在經貿、印太區域安全問題及我國國際參與等重要議題上，持續給予台灣支持。（圖／林昶佐辦公室提供）
我國受邀參與第8屆世界國會議員西藏大會，由國會西藏連線會長林昶佐及成員洪申翰代表出席。林昶佐表示，本次行程相當緊湊，第一天由駐美代表處做業務簡報，並與駐美大使蕭美琴及前NBA球星Kanter Freedom一起餐敘，接連2天則拜會多位美國國會議員。

林昶佐說明，本次拜會的國會議員包含長期推展台美經貿合作的聯邦參議員Steve Daines，協助爭取疫苗援台的眾議員Young Kim、發動支持台灣參與「印太經濟架構」(IPEF)的眾議員Andy Barr，連署多項支持台灣國際參與、充實自我防衛能力友台法案的眾議員Ruben Gallego以及Jennifer Wexton。

林昶佐表示，此行他對多位友台議員表達對台灣的支持，無論是區域安全的協防，或是在去年支援台灣疫苗，還有本月初台美雙方宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，期待共同尋求多領域的高標準台美經貿合作。

林昶佐也表達，希望美方繼續促成台灣參與印太經濟架構(IPEF)、與台灣簽訂BTA，並討論如何加強推進台灣參與國際組織的力道，包括聯合國以及其相關國際組織，如WHO、ICAO等。

林昶佐還透露，其實與眾議員Young Kim已經是老朋友，過去曾在加州一起餐敘，交流對台美政治的看法。這次拜會總算能當面恭喜她成功進入眾議院。他也表示，看到Kim在國會中實踐她當年的承諾，強力推動友台政策，感到非常振奮。另外，他也意外發現眾議員Andy Barr跟他都是重金屬搖滾的熱愛者，還彼此約定，下次要帶他體驗台灣樂團的魅力。

後續世界國會議員西藏大會將於6月22、23兩日於華盛頓舉行，林昶佐及洪申翰也將以台灣國會議員身分與會，與世界其他國家議員針對國際人權議題進行對談，並預計與多國國會議員針對中國對民主國家的滲透侵擾，如何加深合作，共同研議相關措施。

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