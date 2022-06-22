訪美將出席西藏大會　林昶佐、洪申翰暢談人權、國際參與

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林昶佐說明，本次拜會的國會議員包含長期推展台美經貿合作的聯邦參議員Steve Daines，協助爭取疫苗援台的眾議員Young Kim、發動支持台灣參與「印太經濟架構」(IPEF)的眾議員Andy Barr，連署多項支持台灣國際參與、充實自我防衛能力友台法案的眾議員Ruben Gallego以及Jennifer Wexton。
林昶佐表示，此行他對多位友台議員表達對台灣的支持，無論是區域安全的協防，或是在去年支援台灣疫苗，還有本月初台美雙方宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」，期待共同尋求多領域的高標準台美經貿合作。
林昶佐也表達，希望美方繼續促成台灣參與印太經濟架構(IPEF)、與台灣簽訂BTA，並討論如何加強推進台灣參與國際組織的力道，包括聯合國以及其相關國際組織，如WHO、ICAO等。
林昶佐還透露，其實與眾議員Young Kim已經是老朋友，過去曾在加州一起餐敘，交流對台美政治的看法。這次拜會總算能當面恭喜她成功進入眾議院。他也表示，看到Kim在國會中實踐她當年的承諾，強力推動友台政策，感到非常振奮。另外，他也意外發現眾議員Andy Barr跟他都是重金屬搖滾的熱愛者，還彼此約定，下次要帶他體驗台灣樂團的魅力。
後續世界國會議員西藏大會將於6月22、23兩日於華盛頓舉行，林昶佐及洪申翰也將以台灣國會議員身分與會，與世界其他國家議員針對國際人權議題進行對談，並預計與多國國會議員針對中國對民主國家的滲透侵擾，如何加深合作，共同研議相關措施。