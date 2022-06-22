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口罩戴錯引發近三成民眾患「口罩相關乾眼症 」 　醫師提醒：戴錯反而增加染疫風險！

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口罩戴錯引發近三成民眾患「口罩相關乾眼症 」 　醫師提醒：戴錯反而增加染疫風險！

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2022-06-22 10:30:43

自新冠疫情爆發以來，戴口罩已成為民眾出門的首要防疫措施。近日，台中市科博特診所院長劉博仁在臉書粉專《劉博仁營養功能醫學專家》分享，義大利學者針對3605名參與者做出了一項觀察性研究，其中有26.9%的人表示戴口罩之後有乾眼症狀，18.3%的人則認為他們是戴口罩之後眼睛明顯出現乾澀。

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劉博仁表示，使用口罩或是面罩之後產生的乾眼症，眼科醫師將之稱為「口罩相關乾眼症 」(MADE)，原因是長期戴著鬆垮的口罩，使呼出的空氣向上流過角膜表面，進而加速角膜上淚膜蒸發的速度，導致眼睛受到刺激，出現乾燥和不適的症狀。而「口罩相關乾眼症 」可能導致原本就有乾燥症、停經後乾眼症、使用手機或其他3C產品超過 2 小時的人，出現乾眼症狀惡化的情況。

此外劉博仁警告，由於眼睛感到不適，患者可能會頻繁揉眼睛以暫時緩解疼痛，無意中讓帶有病菌的手接觸眼睛，也因此增加感染新型冠狀病毒的可能性。

示意圖/Pexels
示意圖/Pexels
劉博仁提醒民眾，要降低乾眼症狀，除了配合眼科醫師的檢查之外，戴口罩時應將鼻梁上的條狀物質緊密貼合皮膚，必要時可使用透氣膠帶，將口罩上緣黏合在自己皮膚上。另外，要確保讓眼睛有充分休息，並且多喝水，平日多攝取深綠色、以及橘色、黃色的蔬果。

 

 

本文經劉博仁醫師臉書粉專《劉博仁營養功能醫學專家》授權報導

劉博仁醫師 授權提供
劉博仁醫師 授權提供
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