發現擁有「吹彈可破」肌膚的秘密　營養師揭：這「5大營養素」攝取是關鍵！

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一、維生素A
建議每日攝取量：成人男性600微克、女性：500微克視網醇
維生素A可以啟動表皮細胞的合成基因，加速皮膚汰舊換新。維生素A也能強化免疫功能，協助抵禦病毒、細菌入侵。
維生素A的食物來源：肝臟、雞蛋、鮮乳、紅蘿蔔、菠菜等色彩鮮艷的蔬果。
二、維生素C
建議每日攝取量：成人100毫克
維生素C協助膠原蛋白形成，使皮膚Q彈緊實。當維生素C與維生素E雙管齊下時，更能共同降低自由基形成，防止細胞突變、避免膠原蛋白鏈被破壞。
維生素C的食物來源：芭樂、奇異果、木瓜等水果，和彩椒、花椰菜等色彩鮮艷的蔬菜。
▲ 每日攝取足夠的維生素C和E，可抵禦自由基造成的損害。（示意圖／Pixabay）
三、維生素E
建議每日攝取量：成人12毫克
紫外線照射會產生自由基，這些自由基會攻擊體內細胞，造成皮膚老化，甚至產生癌細胞。維生素E與維生素C可共同阻止自由基的連鎖反應，維持細胞膜完整性。
維生素E的食物來源：葵花油、芝麻油等的植物油、堅果種子。
四、Omega-3脂肪酸
建議每日攝取量：成人2克
Omega-3脂肪酸可促進心血管健全，降低血壓、三酸甘油酯的生成，也有助於降低心律不整、心臟病、中風機率，更能降低人體內自由基造成的發炎反應，達到保護皮膚的效果。
Omega-3脂肪酸的食物來源：鯖魚、鮭魚、沙丁魚、亞麻籽油、奇亞籽、核桃。
五、多酚類物質（綠茶多酚、可可多酚、莓果類多酚）
多酚類物質具有非常好的抗氧化、抗炎功效，已經被證實可以保護皮膚，免於紫外線的破壞。營養師提醒，選擇巧克力和綠茶時，應選擇「無糖」或「少糖」選項，因爲攝入過量的精製糖，反而會加速皮膚衰老，弄巧反拙哦！
多酚類物質的食物來源：綠茶、巧克力、莓果類。
本文獲得臉書粉專「好食課」授權報導
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