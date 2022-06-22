年輕糖尿病患越來越多！ 到底哪些人需要做篩檢？符合這些風險因子要注意

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糖尿病需要篩檢嗎？蘇家龍指出，篩檢(screening)是指針對無症狀、或症狀不明顯，卻有疾病風險者的檢查，目的在於及早發現並及早處置，以期降低死亡率並延長健康壽命。篩檢雖然可以早期診斷，但並非所有篩檢都對病患有益，為了評估是否應該進行篩檢，蘇家龍提出以下5個指標供參考：
1.此疾病是一個重要的公共衛生議題；
2.此疾病早期有一段無症狀時期；
3.有合適的篩檢方法；
4.有可行的治療方式；
5. 在無症狀時期的早期治療可以改善病患的長期預後。
以第二型糖尿病為例，可以發現：
1.糖尿病是造成全球疾病和死亡的重要原因之一，第二型糖尿病在台灣的盛行率和發生率也持續升高，確實是一個重要的公共衛生議題；
2.在糖尿病的病程發展中，有一段相對長的無症狀時期，即糖尿病前期(prediabetes)，如果能夠早期診斷，就能及早治療；
3.目前已有數種糖尿病的檢測方法，包含糖化血色素(glycated hemoglobin)、空腹血糖(fasting plasma glucose)、口服葡萄糖耐受性測試(oral glucose tolerance test)等等，都可以有效的檢測出糖尿病，包含無症狀的糖尿病患者；
4.目前針對第二型糖尿病的治療以及預防其他併發症，已經建立起完善的治療模式；
5.在糖尿病前期(prediabetes)就給予治療可以預防或是延後罹患糖尿病。
綜合以上各項指標來看，針對第二型糖尿病進行篩檢是有意義的！
糖尿病的篩檢方式蘇家龍指出，目前常用的糖尿病篩檢方式有：
1.空腹血糖(fasting plasma glucose)
檢測患者在空腹(至少8小時無卡路里攝取)狀態下的血糖數值，是目前最便宜的檢測。然而，相較於糖化血色素(A1C)，空腹血糖受晝夜以及個體間差異影響較大，有很多因素都有可能會影響到檢測結果，例如空腹的時間長短、患者最近是否有運動或短期壓力等等。另外，如果檢體保存不當也有可能因糖解作用而低估血糖值。
2.糖化血色素(glycated hemoglobin, A1C)
糖化血色素是紅血球中和糖結合的血紅素，由於紅血球的生命週期約120天，測量A1C可以估計大約三個月以內的血糖累積。測量A1C的優點在於，患者不需要做任何術前準備(如禁食)，而且A1C數值和視網膜病變及其他併發症有高度相關，也較不易受患者近期的熱量攝取或採檢時間影響，在不同實驗室之間也比較標準化，但其缺點是比測空腹血糖昂貴。另外，在紅血球迭代較快的患者(例如鐵或葉酸缺乏的病人)身上，由於紅血球壽命較短，A1C容易有低估的情形。
3.口服葡萄糖耐受性測試(oral glucose tolerance test, OGTT)
OGTT是測量患者在口服75g葡萄糖兩個小時後的血糖濃度(two-hour plasma glucose)，但因為執行上較不方便，因此不是最理想的篩檢 (screening) 工具。
4.目前糖尿病的相關血糖數值如下：
|
|空腹血糖
|糖化血色素
|OGTT
|正常
|<100 mg/dL
|<5.7 percent
|<140 mg/dL
|糖尿病前期
|100～125 mg/dL
|5.7～6.4 percent
|140～199 mg/dL
|糖尿病
|≥126 mg/dL
|≥6.5 percent
|≥200 mg/dL
適合篩檢的對象
蘇家龍表示，可根據罹患糖尿病風險的高低來決定篩檢的優先順序，如糖尿病風險因子(年紀、體重、家族病史、個人病史、生活習慣等)，透過風險評估找出高風險族群，可提升篩檢效率並減少浪費。目前國民健康署針對成人預防保健，分別有提供40歲以上每3年一次、65歲以上每年一次的健康檢查補助，內容包括身體檢查、血液生化檢查、腎功能檢查及健康諮詢等項目。
篩檢後的處置
蘇家龍建議，完成篩檢後可依照以下幾點作為參考：
1.如篩檢結果為正常，建議每三年定期檢查即可。
2.如篩檢結果為糖尿病前期，建議每一到兩年追蹤一次。
3.如篩檢結果確定罹患糖尿病或有高風險罹患糖尿病者，則建議治療，包含改變生活型態或藥物治療等等。
結論
蘇家龍提醒民眾，篩檢雖然有助於早發現早治療，但篩檢帶來的假性安全感也有可能造成傷害。他警告，目前在台灣相當盛行的手搖杯文化(含糖飲料)，正是糖尿病的重要危險因子之一，因此不能因為人還年輕或篩檢正常就掉以輕心。
本文經《問8線上健康諮詢》授權報導
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