長期配戴口罩讓你膚況不佳？黑嘉嘉分享「養膚」秘訣

我是廣告 請繼續往下閱讀
中華民國醫用雷射光電學會理事長、知名皮膚專科診所彭賢禮院長指出，大多的肌膚問題有斑點、長痘痘、酒糟肌、色素不均、毛孔粗大、鬆弛與紋路等，以痘痘為例若沒有積極治療，就容易留下長期發炎後的紅斑、凹洞。
有業者自國外引進新儀器，搭配醫師專業療程，來幫助民眾改善肌膚問題，彭賢禮院長說明，這款新儀器主要它利用9種不同的濾片，來改善肌膚的黑、紅、色素不均等問題，另外它還有增加皮膚真皮層膠原纖維和基質有緊緻肌膚的等功能。
彭賢禮分享，療程過後，皮膚會變得很亮，毛孔也會縮小，另外因為這治療過程的疼痛度很低，舒適感相對很好，加上它的恢復期很短，術後照顧簡單，所以各族群、年齡都很適合，治療後漸漸地就會發現皮膚變得更緊緻。
提升皮膚健康度、改善色素沈澱 上妝更容易！
來自不同專業領域的九位品牌大使—主持人謝哲青、演員簡嫚書、圍棋職業棋士黑嘉嘉、演員連俞涵、歌手HUSH、造型師邱美寧、占星師蘇飛雅、諮商心理師蘇予昕、營養師Feibi黃乙心等人，也於記者會現場分享各自體驗心得。
身為主持人謝哲青坦言，長期錄製外景節目，容易出現曬斑，盼望透過該產品解決困擾已久的膚況問題。
演員簡嫚書、連俞涵則分享，因為拍戲常常需要熬夜，也透過療程改善膚色不均與色素沈澱，並提亮光澤更易上妝。
職業棋士黑嘉嘉表示，她的膚質容易因為陽光曝曬導致泛紅，療程可以針對不同皮膚問題客製化保養方式，讓皮膚減少泛紅發生，特別適合特殊膚況的人來應用在保養上。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54211
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw