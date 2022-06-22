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批侯友宜企圖影響媒體報導　林鶴明嘆：如蝙蝠俠的高壇市

▲新北市2歲男童恩恩案爭議持續延燒，新北市長侯友宜甩鍋態度引發論戰。（圖／資料照）
▲新北市2歲男童恩恩案爭議持續延燒，新北市長侯友宜甩鍋態度引發論戰。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-22 10:55:59

新北市2歲男童恩恩案爭議持續延燒，新北市長侯友宜昨日稱，是依照「當時」中央的相關規定執行，且新北市政府稍早召開防疫記者會，侯友宜更未正面回答諸多問題，就連與此案相關的局處長也未現身，引發論戰。民進黨副秘書長林鶴明今（22）日上午表示，侯友宜用政治力企圖影響媒體輿論的報導，讓主播怒批是台灣新聞史上黑暗時刻，「這不是蝙蝠俠的高壇市，這是侯友宜的新北市，侯友宜依然不肯面對他個人政治史上最大錯誤與責任，原來他的鐵漢，是鐵了心對付無辜人民的那種鐵」。

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▲民進黨副秘書長林鶴明（圖／記者黃宣尹攝影）
▲民進黨副秘書長林鶴明嘆，一個民選市長為了個人政治利益，用政治力企圖影響媒體輿論的報導，實在讓人難以置信。（圖／記者黃宣尹攝）
林鶴明說，一個民選市長為了個人政治利益，不顧失去孩子的家屬企求真相的哭喊，指揮公務人員造假隱瞞事件的真相，更用政治力企圖影響媒體輿論的報導，所屬政黨議員為了掩護市長封殺議會在野黨監督要求，實在難以置信。

林鶴明說，這也逼得基層消防員的不滿成為吹哨者，週刊媒體堅守第四權揭露完整官僚殺人真相，電視台主播怒批台灣新聞史上黑暗時刻。

林鶴明感嘆，這不是蝙蝠俠的高壇市，這是侯友宜的新北市。這不是編劇，這是侯友宜主導真實上演的紀錄片。看看這些內容，已經可以出多少集影集，但侯友宜依然不肯面對他個人政治史上最大錯誤與責任。他遺憾表示，「原來侯友宜的鐵漢，是鐵了心對付無辜人民的那種鐵」。

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