2022福隆國際沙雕藝術季　2大主題攜手全民驚喜「一夏」

我是廣告 請繼續往下閱讀
提到這次主題，今年與台灣本土IP霹靂布袋戲打造《霹靂傳奇‧掌中天下》由十名沙雕師共同耗時三個月時間共同創作，將台灣布袋戲文化融入沙雕藝術之中。王杰老師介紹，這一次作品用了三個不同方式呈現霹靂主題，前段魔吞十二宮比較Q版形象，我們透過不同手法跟意象，讓大家可以看到霹靂不同的印象；後段就是以《素還真》電影場景，大家可以來看各種霹靂不同的元素，透過沙雕重新展現。而靠海側那邊則有知名角色區，也加入了霹靂粉絲喜歡的特殊角色，像是享受福隆海邊在衝浪板上的「一頁書」、或是躺在沙灘上曬著日光浴的「超越時空人」，要讓粉絲們感受創新與傳統的火花激盪。
除了有令人血脈噴張的霹靂宇宙眾角與你相見福隆沙雕展，目光另一處「品牌區」，不僅單純品牌宣傳，更要進一步透過有溫度的沙雕，將品牌故事說給民眾聽，其中一座刻上斗大「名軒海樂地」的沙雕，則是融合了藝術品阿部乳坊的名作《永恆的旅者》，要為往來遊客指引方向。業者分享，淡水區區域人口一直在增加，而位在淡水的「名軒海樂地」，主打休旅渡假宅的概念，捷運輕軌V11站，出站就到家，還有室內溫水游泳池、60多國情境式高爾夫揮桿區等多達20項公設，為住戶打造回家就像渡假的無壓氛圍。
麗寶集團｜名軒開發(1442)｜中福營造｜寶穎廣告
【名軒海樂地】輕軌V11出站就到家
預約賞屋｜02-2805-5588
接待會館｜淡水濱海路一段•義山路口(義山站旁)
了解詳情｜https://reurl.cc/bkRz0l