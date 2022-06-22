COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

2022福隆國際沙雕藝術季　2大主題攜手全民驚喜「一夏」

▲眾所期待的「福隆國際沙雕藝術季」火熱展開全新創意饗宴囉！（圖／品牌提供）
▲眾所期待的「福隆國際沙雕藝術季」火熱展開全新創意饗宴囉！（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-06-22 18:30:00

眾所期待的「福隆國際沙雕藝術季」火熱展開全新創意饗宴囉！今（2022）年令人耳目一新的是首度攜手「霹靂國際多媒體」，打造《霹靂傳奇‧掌中天下》沙雕季主題，透過10名沙雕師的鬼斧神工，將劇中角色描繪得活靈活現，延續與IP的聯名創作。不過，由於雨季過長，使得創作工程變得困難，對此沙雕師王杰分享，歷經3個月創作中，可說是與天搶時的耐力賽，同時也透露，在另一處品牌沙雕區，除了有名軒海樂地的知名藝術作品，6月下旬也將推出秘密沙雕，要與民眾一同驚喜「一夏」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲屬於夏天盛事的福隆國際沙雕藝術季排除萬難，如火如荼佈展。（圖／品牌提供）
▲屬於夏天盛事的福隆國際沙雕藝術季排除萬難，如火如荼佈展。（圖／品牌提供）
雖然近來各地皆出現不小的降雨量，但屬於夏天盛事的福隆國際沙雕藝術季依舊排除萬難，如火如荼佈展，其中擔任這次沙雕創作的王杰老師指出，往年天氣通常比較乾，但今年整個五月迎來梅雨季，因此無法工作的時間超過15天以上，但還是必須在現場搶時段，一發現雨比較小就得趕快做，這對於沙雕師來說 是很大的挑戰，需要持續維護。

▲福隆國際沙雕藝術季今年與台灣本土IP霹靂布袋戲打造《霹靂傳奇‧掌中天下》。（圖／品牌提供）
▲福隆國際沙雕藝術季今年與台灣本土IP霹靂布袋戲打造《霹靂傳奇‧掌中天下》。（圖／品牌提供）
提到這次主題，今年與台灣本土IP霹靂布袋戲打造《霹靂傳奇‧掌中天下》由十名沙雕師共同耗時三個月時間共同創作，將台灣布袋戲文化融入沙雕藝術之中。王杰老師介紹，這一次作品用了三個不同方式呈現霹靂主題，前段魔吞十二宮比較Q版形象，我們透過不同手法跟意象，讓大家可以看到霹靂不同的印象；後段就是以《素還真》電影場景，大家可以來看各種霹靂不同的元素，透過沙雕重新展現。而靠海側那邊則有知名角色區，也加入了霹靂粉絲喜歡的特殊角色，像是享受福隆海邊在衝浪板上的「一頁書」、或是躺在沙灘上曬著日光浴的「超越時空人」，要讓粉絲們感受創新與傳統的火花激盪。

除了有令人血脈噴張的霹靂宇宙眾角與你相見福隆沙雕展，目光另一處「品牌區」，不僅單純品牌宣傳，更要進一步透過有溫度的沙雕，將品牌故事說給民眾聽，其中一座刻上斗大「名軒海樂地」的沙雕，則是融合了藝術品阿部乳坊的名作《永恆的旅者》，要為往來遊客指引方向。業者分享，淡水區區域人口一直在增加，而位在淡水的「名軒海樂地」，主打休旅渡假宅的概念，捷運輕軌V11站，出站就到家，還有室內溫水游泳池、60多國情境式高爾夫揮桿區等多達20項公設，為住戶打造回家就像渡假的無壓氛圍。



麗寶集團｜名軒開發(1442)｜中福營造｜寶穎廣告

【名軒海樂地】輕軌V11出站就到家

預約賞屋｜02-2805-5588

接待會館｜淡水濱海路一段•義山路口(義山站旁)

了解詳情｜https://reurl.cc/bkRz0l

 

福隆沙雕展「霹靂」開展！8公尺高素還真現身福隆沙灘

房市／買老屋翻新費用怎麼抓？專家：看「這4點」不超支

房市／首購族買房找代銷還是仲介？專家教你這樣區分

逛淡水老街卻見三峽美食！他揭「致命亂象」感慨　網笑了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？

距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？

繼續作答
即時
推薦閱讀