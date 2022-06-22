緝獲網上秀薪水袋移工　移民署加強取締失聯移工

有媒體揭露「台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會」臉書貼文失聯移工Ｗ女在網上秀割草薪水袋，並公開在臉書指出：「來台灣割草，月入5萬5，不要害羞，笑一笑就好」，被認為行徑囂張。移民署為維護法律尊嚴，杜絶失聯移工非法工作歪風，持續強力執行失聯移工查察勤務，中區事務大隊新竹市專勤隊及科技偵查隊在昨（21）日已將該名失聯移工查處到案，展現政府執法決心，並保障合法雇主及受照顧者權益。
日前移民署中區事務大隊台中市專勤隊運用科技偵查，在短時間內緝回台中市龍井區車禍肇事逃逸的最後2名在逃失聯移工，並循線追查非法仲介及雇主，同時彰化縣專勤隊亦結合友軍一舉查獲42名失聯移工，順利將非法仲介移送台中地方檢察署偵辦；本次再趁勢追擊，由新竹市專勤隊及科技偵查隊持續運用網路巡查及科技偵蒐技巧迅速掌握這名移工所在地點，將該名高調的失聯移工策動查處到案。據Ｗ女供稱，薪資按日給付，無固定工作，月入5.5萬是拿國人友人的薪水袋炫耀，藉以增加文章點閱率。移民署將持續追查背後仲介及雇主，有效杜絕移工在台失聯非法工作。
移民署強調「保障合法，打擊非法」的決心與立場不變，將持續結合國安團隊推動各類專案查處，加強查處失聯移工及非法雇主、仲介，展現執法魄力，提供人民安居樂業的生活環境。