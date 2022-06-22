台北國際食品展登場　美福總主廚現場執鏟演繹高階肉品

我是廣告 請繼續往下閱讀
排料理的「美國杉河農場Cedar River Farms自然牛」。現場將展示來自美國以經典傳承為信念的新品牌「Double R」，雙R為創辦人父親Robert Rebholtz, Sr.的名字縮寫，代表對品牌的自信與驕傲。
美味的甜點能為用餐畫下完美句點，是餐廳的加分利器，本展將展示在美國受到非常多主廚喜愛推薦的百年頂級冰淇淋品牌「Bassetts貝賽斯冰淇淋」，於美國賓州費城生產製造，堅持只選用最優質原料，超過16%的高乳脂含量，奶香更濃郁，醇厚，糖分調降，深獲亞洲市場的歡迎，有世界上最好吃的冰淇淋之稱，連美國前總統歐巴馬都曾親臨品嚐。
美福餐飲的中央廚房，不僅生產旗下餐廳的產品外，更因具有美福食材進口商強力原料後援，讓中央廚房有別於其他同業的產品優勢。在疫情期間的冷凍食品，不但To C、To B通包，幫助餐飲品牌提升量能，而且大量採購、生產，業績反而逆勢成長。近年來因疫情改變飲食生態，為了解決餐飲業面臨到的人事及採購成本高漲、人力短缺、為求餐點品質穩定等的產業狀況，「美福餐飲中央廚房」秉持其食材進口之優勢，以肉商豐富多樣的原料，提供客製化、代工服務，發揮專業科學烹調精神與創意，為消費者開發出多元性的安心食品，協助餐飲業者服務版圖，更深、更廣。
而為了讓餐飲業者體驗食材美妙之處、增加菜單的創新能力，特別規劃「主廚的餐桌」單元，由美福餐飲副總經理兼行政總主廚陳重光率領團隊以美福引進的頂級食材進行展演。包含22日《值得等待的熟成美味-55天乾式熟成肋眼牛排、手工漢堡》、《客製化服務示範-醉牛》、23日《極緻的星級饗宴-極黑SRF火山和牛牛骨膝、牛肋排》、《大廚不藏私料理-極黑SRF三叉肉》 、24日《大廚不藏私料理-Double R肋眼》、《天然的原始風味-自然牛背肩、橫膈膜》共六場次。
受到大家喜愛的頂級超市「美福食集」除了現場展示多樣新鮮熱賣的明星產品及試吃，為了讓更多終端的美食愛好者能近距離接觸產品的不凡之處，舉辦「美好食光 ~夏日創意料理Show」將邀請陳重凱Kevin主廚示範四道適合夏天清爽又美味的料理，24 日下午1點示範「國王鮭彩虹沙拉」、「嫩煎頂級美國老饕牛排與義大利布拉塔乳酪」、25日上午11點示範「南極圓鱈芥末奶油貝殼麵佐魚子醬」、「嫩煎伊比利松阪豬佐布里乳酪燉飯與法式芥末子醬」等。