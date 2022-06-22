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有用的知識又增加了！　研究證實：肝臟「永保青春」平均年齡居然只有三歲

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有用的知識又增加了！　研究證實：肝臟「永保青春」平均年齡居然只有三歲

每日健康-每日都做得到的健康

2022-06-22 11:30:47

在國外曾經有這樣的個案，一位父親因爲肝癌生命垂危，危急時刻兒子捐出一部分的肝，最終保住父親生命，兩人均安。肝臟的強大再生能力，由此可見一斑。

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肝臟是質量很大的器官，每日需要承擔身體的代謝、外分泌、內分泌、排毒等重要工作。由於身負「解毒」的高危工作，因此肝臟比其他器官更容易受到傷害，也由此衍生出超強的自我修復能力，這在所有器官中是獨一無二的。

▲ 肝臟承擔代謝、分泌、排毒等重要工作。（示意圖／Pixabay）

根據外媒New Atlas報導，一項新的研究發現，年齡不並會減慢肝臟的再生速度。換言之，無論你是20歲還是80歲，你的肝臟年齡平均只有3歲，可謂是「永保青春」了。然而對於肝臟是如何做到這一點，目前爲止依然是生物學上無法解釋的一個謎。

德國德累斯頓工業大學（Dresden University of Technology）研究人員奧拉夫博士（Dr. Olaf Bergmann）表示，「人類肝細胞的壽命很長，如果我們想發掘肝臟再生能力的秘密，就需要找出評估肝臟細胞年齡的方法」。

為了找到解答，研究團隊嘗試了一個「不可能的任務」——使用放射性碳定年法（Radiocarbon Dating）。研究人員在人體組織樣本中進行提取和檢測，通過比較細胞內的放射碳水平，與大氣層的放射性碳水平，進而追溯人類細胞的實際年齡。團隊一共研究了33名年齡介於20至84歲之間的死者肝臟，結果讓人大跌眼鏡。

Pixabay
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▲ 研究證實人類無論成長到什麽年紀，肝臟的平均年齡都是三歲。（示意圖／Pixabay）

研究結果顯示，無論是生理年齡20歲的年輕人還是80歲的老人家，他們的器官年齡居然大致相同，肝臟估算的平均年齡不到三歲。但並不是所有肝臟細胞年齡都相同，部分細胞每年會再生，也有部分細胞可以存活長達十年左右。有趣的是，壽命更長的細胞內，積累了更多染色體組。

奧拉夫博士透露，「絕大多數人體細胞都有兩組染色體，但有些細胞隨著年齡增長，會積累更多的DNA，並最終可以攜帶四組、八組，甚至更多組的染色體，這可能是一種人體的自我修復機制，可以保護我們免於有害的病變」。


原文出自：New Atlas

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