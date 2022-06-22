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男子常常耳鳴竟是因為「MTHFR基因變異」　醫師示警：該基因嚴重缺陷可能導致貧血、先天性疾病或癌症

男子常常耳鳴竟是因為「MTHFR基因變異」　醫師示警：該基因嚴重缺陷可能導致貧血、先天性疾病或癌症
男子常常耳鳴竟是因為「MTHFR基因變異」　醫師示警：該基因嚴重缺陷可能導致貧血、先天性疾病或癌症

每日健康-每日都做得到的健康

2022-06-22 11:30:47

一名男子因飽受耳鳴之苦，看了許多醫師也吃了許多藥，經過MTHFR基因檢測後，報告竟顯示嚴重MTHFR基因變異，《誰說疾病一定會遺傳》作者劉博仁醫師在臉書粉專《劉博仁營養功能醫學專家》分享，男子平日有補充B群維生素的習慣，經醫師改用特殊活性葉酸B群之後，耳鳴立即得到改善。

造成耳鳴的原因有很多，如果是神經受損所導致的耳鳴，補充維生素B和葉酸便可得到改善。

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葉酸又稱為維生素B9，是人體不可或缺的營養，其功效除了與維生素B12共同促進紅血球的生成，也在體內扮演輔酶（酵素）的角色，參與細胞內DNA的合成，因此缺乏葉酸不但可引起貧血，也會影響細胞的分裂。

劉博仁指出，我們一般從飲食中攝取的葉酸，進入體內以後，必須加工變成「二氫葉酸」，之後再變成「四氫葉酸」，再透過「亞甲基四氫葉酸還原酶」（MTHFR）轉變成「5-甲基四氫葉酸」（活性葉酸），最後才能將「同半胱胺酸」代謝掉。

劉博仁進一步解釋，若MTHFR酵素濃度不夠，甚至無法產生MTHFR，將會影響人體吸收葉酸的能力，那麼即使補充再多的葉酸，也無法完成代謝工作，而體內的「同半胱胺酸」過高，會增加罹患心血管疾病的風險。

劉博仁醫師 授權提供
劉博仁醫師 授權提供
劉博仁醫師 授權提供
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劉博仁補充，MTHFR基因異常不光與心血管疾病有關，該基因嚴重缺陷還會導致貧血以及各種嚴重的先天性疾病，包括神經管發育缺陷(例如兔唇或是脊柱裂)或是癌症（如大腸直腸癌）。所以許多婦產科也會建議產前婦女進行基因篩檢，倘若媽媽的MTHFR基因有變異，則必須想辦法維持血液中足夠的葉酸，以有效降低寶寶兔唇以及脊柱裂的機會。

 

本文經劉博仁醫師臉書粉專《劉博仁營養功能醫學專家》授權報導

 

劉博仁醫師 授權提供
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