男子常常耳鳴竟是因為「MTHFR基因變異」　醫師示警：該基因嚴重缺陷可能導致貧血、先天性疾病或癌症

造成耳鳴的原因有很多，如果是神經受損所導致的耳鳴，補充維生素B和葉酸便可得到改善。
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劉博仁指出，我們一般從飲食中攝取的葉酸，進入體內以後，必須加工變成「二氫葉酸」，之後再變成「四氫葉酸」，再透過「亞甲基四氫葉酸還原酶」（MTHFR）轉變成「5-甲基四氫葉酸」（活性葉酸），最後才能將「同半胱胺酸」代謝掉。
劉博仁進一步解釋，若MTHFR酵素濃度不夠，甚至無法產生MTHFR，將會影響人體吸收葉酸的能力，那麼即使補充再多的葉酸，也無法完成代謝工作，而體內的「同半胱胺酸」過高，會增加罹患心血管疾病的風險。
劉博仁補充，MTHFR基因異常不光與心血管疾病有關，該基因嚴重缺陷還會導致貧血以及各種嚴重的先天性疾病，包括神經管發育缺陷(例如兔唇或是脊柱裂)或是癌症（如大腸直腸癌）。所以許多婦產科也會建議產前婦女進行基因篩檢，倘若媽媽的MTHFR基因有變異，則必須想辦法維持血液中足夠的葉酸，以有效降低寶寶兔唇以及脊柱裂的機會。
本文經劉博仁醫師臉書粉專《劉博仁營養功能醫學專家》授權報導
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