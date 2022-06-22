台灣精準健康暨毒理基因體學會成立　運用特色優勢助疾病預防

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陳璿宇理事長說，精準健康與醫療為台灣與國際上重要議題。政府推動健康大數據永續平台就是為了打造精準健康與醫療發展的壤土，再串接醫學檢驗、生物實驗室、流行病學與臨床醫師的專業領域，能提供國民疾病預防、篩查以及治療的最佳解決方案。台灣精準健康暨毒理基因體學會有許多特色與優勢；例如，發起會員包含臨床醫師、醫檢師、生物學家、毒理學家、免疫學家、資料科學家、律師等，均是一時之選。再者，針對空氣污染與環境毒物對基因體進行編輯，該學會有專家成員的世界首篇研究論文已證實會導致基因突變而致癌。因此，台灣精準健康暨毒理基因體學會藉由基因體學技術，評估空污與環境毒物對人體漸進式影響，能發展非侵入性癌症檢測工具，幫助癌症早期篩檢。
應用毒理基因體學 評估新興菸品對人體影響
陳璿宇表示，肺癌影響人體生命健康甚鉅；雖然台灣施行禁菸政策已有一定成果，但是新興菸品如加熱菸對人體健康的影響，尚缺乏充足的科學證據，政府行政、立法部門與民間機構團體或個人都相當關注。因此，台灣精準健康暨毒理基因體學會將提供最新的毒理基因體學技術，及具有科學證據的加熱菸健康風險評估方法，用來評估加熱菸對於人體健康的影響，對國家社會作出貢獻。
另外，台灣精準健康暨毒理基因體學會也將針對加熱菸健康風險評估方法、特 定醫療技術檢查，檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法(特管辦法)中的實驗室 開發檢測(laboratory developed tests, LDTs)和細胞治療技術、空氣污染或環境 毒物誘發基因突變等，擬開設相關課程、舉行研討會、出版相關書籍或指引等，並積極參與各相關重要議題的研究與提出建言，提供產官學研各單位參考。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54189
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