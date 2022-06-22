奇怪的健康冷知識　葡萄牙研究：「啤酒」有益男性腸道健康

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拉格啤酒是德國的經典啤酒，源自於德文「Lagern」，帶有儲藏、窖藏的意思。拉格啤酒是在低溫環境下發酵的啤酒，釀造後不但不容易壞，還可以保存許久。
根據國外媒體《New Atlas》報導，在為期4週的研究當中，研究人員對2組共19名的健康男性進行實驗，讓他們在每天晚餐時，分別飲用325毫升的酒精或非酒精啤酒，並於期間採集參與者的血液和糞便樣本，透過RNA基因測序，對腸道菌進行分析。
分析結果顯示，參與者每日飲用大約一罐啤酒的這個分量，並沒有造成體重或體脂量增加，也沒有改變心臟健康和新陳代謝的血清標記。反之，兩組樣本中的腸道細菌不但更具多樣性，糞便中的鹼性磷酸酶水平也有升高的情況，而糞便鹼性磷酸酶水平越高，表示腸道就越健康。科學家們認為，這可能是啤酒中的多酚和啤酒酵母等化合物所導致。
儘管研究結果表明，每天一罐啤酒可能有益於腸道健康，但科學家強調，不飲酒還是最安全的。因為飲酒除了會增加肝病、高血壓和心臟病的風險外，最新研究還發現飲酒與癌症有關。鑑於飲用啤酒對腸胃的益處似乎與酒精無關，因此專家建議，想要喝啤酒的朋友，不妨選擇飲用非酒精啤酒為佳。
《每日健康Health》提醒：飲酒過量，害人害己
原文出自：《New Atlas》
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