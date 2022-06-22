營養師分享：早上一杯「檸檬水」竟有這樣超神奇的功效！不僅補水還能降血壓
現代人普遍都有賴床的習慣，難免會有早上醒來卻偏偏不想起床的經歷，尤其是距離自己上班或小孩上學時間還太早的時候，想要離開溫暖的被窩更是需要幾番掙扎。近來國外一名營養師分享，若想要一大清早就活力充沛，不妨在起床後就喝一杯檸檬水，不僅能給身體提供能量、驅趕疲勞，更也能改善睡眠品質、造就一天的好心情！
根據國外媒體《Mirror》報導，營養師艾思琳（Aislinn Cambridge）受訪時表示，大家都知道起床後補充水分很重要，但其實只要在溫水裡加一點檸檬汁，就能做出一杯超神奇的飲料。有專家認為，喝檸檬水除了有助於補水外，也有效降低血壓。
但艾思琳強調，想要改善睡眠品質，確保每天早上都充滿元氣，臨睡前的習慣也很重要。她表示，睡前進食會讓腸胃加班造成消化不良，也會導致身體無法得到完全的休息和恢復，進而嚴重影響個人情緒。因此提醒大家，要避免在睡前3小時吃大餐，以確保腸胃有足夠的時間在睡前完成所有食物的消化。
另外艾思琳也指出，很多人以為「無糖」食品更健康，但事實上，許多所謂減肥飲料普遍都含有「阿斯巴甜」人工甜味劑，這種人工甜味劑不僅危害腸胃健康、促使身體發炎，甚至比天然甜味劑更具腐蝕性，因此建議想要吃甜食的民眾，應盡量避免食用人工甜味劑。
原文出自：《Mirror》
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