藍莓擁有超強抗氧化能力的「超級食物」！　研究證實：每天一把抗衰老、預防失智症

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根據外媒New Atlas報導，美國俄亥俄州辛辛那提大學（University of Cincinnati）的一項新研究表明，成人每天食用一把藍莓，可有效降低晚年認知能力下降的風險。在連續每天補充藍莓12週後，研究人員在受試者身上發現一些生理和認知方面的改善。
阿爾茨海默症（Alzheimer’s Disease）又名失智症，俗稱老年癡呆症，是一種神經退化的疾病。和所有的慢性衰老疾病一樣，從中年就開始，並會在晚年影響一個人的心智，使其失去認知與判斷能力。失智症的真正成因至今不明。
▲ 食用藍莓可改善認知能力，預防失智症。（示意圖／Pixabay）
辛辛那提大學教授神經病學教授羅伯特（Robert Krikorian）透露，「我們經過對老年人的研究後，發現藍莓對認知能力有幫助，它們也可能對患有胰島素阻抗（Insulin Resistance）的年輕人有效」。
研究人員招募了33名年齡介於50至65歲的受試者，為他們提供連續12週的凍乾藍莓粉，這份量相當於一天食用半杯藍莓。研究結果證實，在連續補充藍莓12週後，受試者的認知能力顯著改善，具體體現在執行能力相關的測試中。受試者的空腹血糖值改善了、綫粒體解偶聯蛋白（Mitochondrial Uncoupling）的濃度增加。從某種程度上來説，這表示抗衰老、抗氧化，並減少體內自由基的產生，對健康有益無害。
原文出自：New Atlas
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