COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

藍莓擁有超強抗氧化能力的「超級食物」！　研究證實：每天一把抗衰老、預防失智症

藍莓擁有超強抗氧化能力的「超級食物」！　研究證實：每天一把抗衰老、預防失智症
藍莓擁有超強抗氧化能力的「超級食物」！　研究證實：每天一把抗衰老、預防失智症

每日健康-每日都做得到的健康

2022-06-22 12:00:49

藍莓酸酸甜甜的滋味，做成果醬、甜點，尤其是加在起司蛋糕裏，風味絕佳，深受大人小孩喜愛。愛美的女生一定知道，藍莓富含花青素，是擁有超強抗氧化能力的「超級食物」，除了護眼之外還能清除體內的自由基、保護心血管，提高自身免疫力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲ 藍莓富含花青素，擁有超強抗氧化能力。（示意圖／Pixabay）

根據外媒New Atlas報導，美國俄亥俄州辛辛那提大學（University of Cincinnati）的一項新研究表明，成人每天食用一把藍莓，可有效降低晚年認知能力下降的風險。在連續每天補充藍莓12週後，研究人員在受試者身上發現一些生理和認知方面的改善。

阿爾茨海默症（Alzheimer’s Disease）又名失智症，俗稱老年癡呆症，是一種神經退化的疾病。和所有的慢性衰老疾病一樣，從中年就開始，並會在晚年影響一個人的心智，使其失去認知與判斷能力。失智症的真正成因至今不明。

Pixabay
Pixabay
▲ 食用藍莓可改善認知能力，預防失智症。（示意圖／Pixabay）

辛辛那提大學教授神經病學教授羅伯特（Robert Krikorian）透露，「我們經過對老年人的研究後，發現藍莓對認知能力有幫助，它們也可能對患有胰島素阻抗（Insulin Resistance）的年輕人有效」。

研究人員招募了33名年齡介於50至65歲的受試者，為他們提供連續12週的凍乾藍莓粉，這份量相當於一天食用半杯藍莓。研究結果證實，在連續補充藍莓12週後，受試者的認知能力顯著改善，具體體現在執行能力相關的測試中。受試者的空腹血糖值改善了、綫粒體解偶聯蛋白（Mitochondrial Uncoupling）的濃度增加。從某種程度上來説，這表示抗衰老、抗氧化，並減少體內自由基的產生，對健康有益無害。

 

原文出自：New Atlas

延伸閱讀
關節用太兇，該補充葡萄糖胺嗎？口服、外用凝膠怎麼挑一次看懂
再確診92萬人將達「群體免疫」？名醫曝疫情下降時間點

奇怪的健康冷知識　葡萄牙研究：「啤酒」有益男性腸道健康

經常跑馬拉松竟會讓男性提早衰老！　專家示警：男性心血管提早衰老10歲

營養師分享：早上一杯「檸檬水」竟有這樣超神奇的功效！不僅補水還能降血壓

肝移植世界首例　醫生接受一顆「在體外儲存三天」的肝臟讓患者重獲新生

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀