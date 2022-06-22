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肝移植世界首例　醫生接受一顆「在體外儲存三天」的肝臟讓患者重獲新生

肝移植世界首例　醫生接受一顆「在體外儲存三天」的肝臟讓患者重獲新生
肝移植世界首例　醫生接受一顆「在體外儲存三天」的肝臟讓患者重獲新生

每日健康-每日都做得到的健康

2022-06-22 12:00:49

一名瑞士男子成為世界首例，接受一顆「在體外儲存三天」肝臟的病人，手術曝光後引起熱議。這名62歲的年長患者，在手術後出院一年多後，健康情況依然良好。

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根據外媒Study Finds報導，瑞士蘇黎世大學醫院（University Hospital of Zürich）的外科醫生，做了一項「世界首創」的舉動。他們將一顆被醫學中心拒絕使用的肝臟保存下來，使用「異位常溫灌注」（Ex Situ Normothermic Perfusion）技術，成功把肝臟在體外保存了3天，並在之後使用於肝臟移植。

▲ 一名瑞士男子成為世界首例，接受一顆「在體外儲存三天」肝臟的病人。（示意圖／Envato Elements）

此次手術成功，為臨床研究開拓新的視野，可望解決器官短缺問題，並有望將肝移植的時間延長至10天，以評估供體器官的活力。以目前的技術而言，移植前的供體肝臟，通常只能在冰上儲存最長12小時。這名患者罹患肝癌、肝硬化、供血器官的動脈高血壓，這大大提高移植手術的風險。

 

醫學創舉　冀解決移植器官短缺問題

目前，瑞士肝癌患者的平均等待移植時間超過一年。這名患者同樣在等候名單上，但是由於癌細胞迅速擴散，他已經沒有多少時間了。

醫療團隊將這一顆肝臟放入無菌環境，保持在37°C恆溫，盡可能模擬人體環境，以泵代替心臟、氧合器代替肺、透析裝置接管腎臟的功能，以及提供抗生素和營養輸液。這一顆肝臟在機器內存活了68小時後，團隊將它送到手術室，並於一小時內成功完成移植。

Envato Elements
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▲ 這一項醫學創舉給予肝臟移植患者新的希望。（示意圖／Envato Elements）

為肝移植患者創造新希望

肝移植是肝功能衰竭患者存活的唯一希望。肝臟衰竭與腎臟、心臟或肺不同，並沒有像透析機這樣的設備，可以永久複製肝臟的功能。

蘇黎世聯邦理工學院（Swiss Federal Institute of Technology Zurich）的教授馬克（Mark Tibbitt）表示，「這一項創新手術的成功，揭示了醫學界新希望，未來我們將繼續深入研究，以證明其有效性和安全性，以為肝臟移植患者提供生存希望」。

 

原文出自：Study Finds

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