肝移植世界首例　醫生接受一顆「在體外儲存三天」的肝臟讓患者重獲新生

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▲ 一名瑞士男子成為世界首例，接受一顆「在體外儲存三天」肝臟的病人。（示意圖／Envato Elements）
此次手術成功，為臨床研究開拓新的視野，可望解決器官短缺問題，並有望將肝移植的時間延長至10天，以評估供體器官的活力。以目前的技術而言，移植前的供體肝臟，通常只能在冰上儲存最長12小時。這名患者罹患肝癌、肝硬化、供血器官的動脈高血壓，這大大提高移植手術的風險。
醫學創舉 冀解決移植器官短缺問題
目前，瑞士肝癌患者的平均等待移植時間超過一年。這名患者同樣在等候名單上，但是由於癌細胞迅速擴散，他已經沒有多少時間了。
醫療團隊將這一顆肝臟放入無菌環境，保持在37°C恆溫，盡可能模擬人體環境，以泵代替心臟、氧合器代替肺、透析裝置接管腎臟的功能，以及提供抗生素和營養輸液。這一顆肝臟在機器內存活了68小時後，團隊將它送到手術室，並於一小時內成功完成移植。
▲ 這一項醫學創舉給予肝臟移植患者新的希望。（示意圖／Envato Elements）
為肝移植患者創造新希望
肝移植是肝功能衰竭患者存活的唯一希望。肝臟衰竭與腎臟、心臟或肺不同，並沒有像透析機這樣的設備，可以永久複製肝臟的功能。
蘇黎世聯邦理工學院（Swiss Federal Institute of Technology Zurich）的教授馬克（Mark Tibbitt）表示，「這一項創新手術的成功，揭示了醫學界新希望，未來我們將繼續深入研究，以證明其有效性和安全性，以為肝臟移植患者提供生存希望」。
原文出自：Study Finds
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