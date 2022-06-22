T1／電豹女徵選來了！27日截止

桃園雲豹職業籃球隊專屬啦啦隊「電豹女」，新人徵選會活動進入倒數階段，目前已吸引超過50名女孩報名參加，報名將於下週一(27日)截止，歡迎熱愛體育及表演的女孩踴躍報名。 我是廣告 請繼續往下閱讀 電豹女於去年11月成軍，由職棒啦啦隊出身的豆芽、小帆擔任啦啦隊總監及舞蹈老師，甄選來自各方舞技精湛的女孩們，成軍首年的電豹女，在 T1職籃元年賽季中，更獲得本季最搶眼啦啦隊第二名，成功吸引外界目光。球季結束後，為在新球季呈現更優秀、高質感演出給球迷，電豹女成員補強不停歇，此次徵選會，第一階段網路報名將於27日晚間23:59截止，並於7月1日以電話或簡訊陸續通知入圍者名單，第二階段則於7月5日下午1點進行現場徵選面試。凡年滿18歲，具備舞蹈專長、可配合訓練及演出，且無經紀約、直播約者，並熱愛籃球的人，皆可報名，有意願報名電豹女徵選會者，可至線上填寫表單(https://reurl.cc/9G983d)，更多報名詳情請至桃園雲豹啦啦隊電豹女官方粉絲專頁查詢。日職／爭取秋山翔吾！廣島隊決定參戰中職／是否考慮陳偉殷？台鋼雄鷹這樣說日職／陳偉殷下一步？經紀公司回應中職／不能輸的比賽！潘忠韋重新站上生命打擊區