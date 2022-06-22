日本人「最愛台灣泡麵」是它？這款低調爽吃　老饕讚太強

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原PO透露，對方曾逛過台灣季，除了吃到雞排、小籠包和滷肉飯等台灣經典小吃以外，當天還拿到一包統一肉燥米粉，「而且她說她回家一吃就秒被圈粉，朋友說台灣泡麵本來就很好吃，但這款真的讓她大開眼界，有她記憶中之前來台灣找我玩的時候，我帶她去南部吃米粉湯的味道」。
聽到日本朋友的感想，也讓她忍不住想起「原來泡麵界還有米粉存在！」最後也好奇詢問大家，「這樣的風味和口感，讓我以後眾多泡麵選擇裡又多一個口袋名單！請問版上的大家還知道有哪些外國朋友推薦的泡麵嗎？」
貼文一出，隨即引起許多老饕大讚留言，「這米粉真的很好吃～肉燥味很香，倘若未來出國，是會懷念的好滋味！」、「看了好餓啊」、「這款感覺就很適合日本人，口味不像其他泡麵那麼重！」、「很多東西我們身邊垂手可得不以為然，其實出國之後都超級想念，不只珍珠奶茶，像這個米粉就是很強但沒什麼人知道」。
甚至也有不少人分享類似故事，「我日本朋友也叫我寄統一肉燥麵跟米粉給他耶」、「跟原PO一樣也是被外國朋友提醒才想到這款～複習一下，真的很好吃欸！很清爽，而且肉燥很香！」、「我朋友回美國也帶了好幾包統一肉燥米粉，肉燥味真的是家鄉味第一」。（編輯：陳雅雲）