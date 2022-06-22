▲ 實現更「智能」的目標！Gogoro SuperSport 試駕的背後意義

我是廣告 請繼續往下閱讀
就像換上自家設計的 M1 晶片般的 Apple 電腦，絕對不只有規格表上的差異般如此簡單。由 Gogoro 研發的SSmartcore 電控核心，特別針對 ECU 電子控制器與 MCU 馬達控制器的運算能力與記憶體大幅提升，且將車輛控制功能重新分工安排，與操控油門與煞車有關的任務，直接交由 MCU 來負責，而 App 連線、感應器訊號讀取、音訊處理能力等則是 ECU 的工作。同時，還增加控制器區域網路與輸出入控制阜的數量。
聽起來或許不易理解，但沒關係，騎士只要記得幾個關鍵，首先，在騎乘時的油門反應確實更為即時，且特別是啟動了定速之後，不因爬坡或下坡而會影響設定的車速（10~60km/h 間啟動），這點尤其對於台灣廣設的區間測速十分受用，雖然還不到像是汽車 ADAS 系統的 ACC 主動定速巡航系統，但至少在定速設定之後想要瞬間提速，仍可以加深油門，待動力需求過後，同樣放鬆油門，定速裝置就會維持到原有的設定速度，而無需重新啟動，相當便利。
另一點則是與安全相關的 TCS 循跡防滑控制系統，當系統偵測到車輪打滑情形，會以相較於過去更快的速度介入，減少打滑情形發生時間，且好處是 TCS 此套系統不僅有標準版與進階版兩種模式供設定，也會在特定車型上列為標配，保留購車後再選配的彈性，這點也是過去國產速克達都不曾見過的規格。
而遠端遙控功能，更是加分智慧機車的關鍵，透過專屬 App 的控制，與車輛上配備的 LTE 智慧遠端聯網服務，就像是 Apple Wateh 的 LTE 版本一樣，車輛無需在車主身邊，只要手機可在有 4G 訊號服務的地方就可以操作像是遠端上鎖、解鎖、傾倒示警、開啟車廂、查詢位置等服務，對於現在許多租屋族在外，家中沒有收發室可收取物品，你的機車車廂就可以自成一個智慧郵箱，便利性又再加分。
上述的幾大重點，在騎乘便利、安全、使用彈性等方面加分，在過去燃油機車較難達到、或是不特別重視的區塊，Gogoro 藉由 SuperSport 車型的登場，展示了當前專注在電動機車與智能化的進階成果，相信在未來會更普及於旗下車款上，也透過 SuperSport 的登場，或多或少也可刺激國產速克達市場的競爭性，期待在不久的將來，會有更智能的國產機車或速克達現身，最大贏家，絕對是每天使用機車的消費者們。