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實現更「智能」的目標！Gogoro SuperSport 試駕的背後意義

▲ 實現更「智能」的目標！Gogoro SuperSport 試駕的背後意義
▲ 實現更「智能」的目標！Gogoro SuperSport 試駕的背後意義

2GameSome - 有車賞

2022-06-22 13:25:00

或許對於諸多消費者而言，Gogoro SuperSport 的問世，僅止於新車款的推出，但若深究其所具備的進化重點，會發現 SSmartcore 的搭載，不僅清楚展現專注電動機車打造的優勢，更對於實際用車便利性上有著大幅的提升。相較於傳統燃油車款而言，朝向更「智能」的機車，Gogoro SuperSport 確實又邁進了穩健的一步。

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試駕車型為 Gogoro SuperSport ACE (ABS + TCS + LTE) 建議售價新台幣 115,980 元。
試駕車型為 Gogoro SuperSport ACE (ABS + TCS + LTE) 建議售價新台幣 115,980 元。
就像換上自家設計的 M1 晶片般的 Apple 電腦，絕對不只有規格表上的差異般如此簡單。由 Gogoro 研發的SSmartcore 電控核心，特別針對 ECU 電子控制器與 MCU 馬達控制器的運算能力與記憶體大幅提升，且將車輛控制功能重新分工安排，與操控油門與煞車有關的任務，直接交由 MCU 來負責，而 App 連線、感應器訊號讀取、音訊處理能力等則是 ECU 的工作。同時，還增加控制器區域網路與輸出入控制阜的數量。

SuperSport 背後科技涵義相當具重要性。
SuperSport 背後科技涵義相當具重要性。
聽起來或許不易理解，但沒關係，騎士只要記得幾個關鍵，首先，在騎乘時的油門反應確實更為即時，且特別是啟動了定速之後，不因爬坡或下坡而會影響設定的車速（10~60km/h 間啟動），這點尤其對於台灣廣設的區間測速十分受用，雖然還不到像是汽車 ADAS 系統的 ACC 主動定速巡航系統，但至少在定速設定之後想要瞬間提速，仍可以加深油門，待動力需求過後，同樣放鬆油門，定速裝置就會維持到原有的設定速度，而無需重新啟動，相當便利。

SSmartcore 電控核心的使用實現了更真實的定速功能。
SSmartcore 電控核心的使用實現了更真實的定速功能。
定速功能從龍頭左側把手前按鍵啟動。
定速功能從龍頭左側把手前按鍵啟動。
Gogoro SuperSport 同樣搭載 G2.2 鋁合金水冷永磁同步馬達，提供 7.6 kW / 3000 rpm 最大動力，極速可達 96 km/h，從靜止加速到時速 50 公里只需 3.9 秒。
Gogoro SuperSport 同樣搭載 G2.2 鋁合金水冷永磁同步馬達，提供 7.6 kW / 3000 rpm 最大動力，極速可達 96 km/h，從靜止加速到時速 50 公里只需 3.9 秒。
具備多樣動力模式供選擇。
具備多樣動力模式供選擇。
前 14 吋胎圈規格，煞車卡鉗為對向四活塞，碟盤直徑為 245 mm 打孔碟。
前 14 吋胎圈規格，煞車卡鉗為對向四活塞，碟盤直徑為 245 mm 打孔碟。
後雙槍式後避震阻尼及預載可調，搭載國際大廠 Gates 高張力碳纖皮帶。
後雙槍式後避震阻尼及預載可調，搭載國際大廠 Gates 高張力碳纖皮帶。
另一點則是與安全相關的 TCS 循跡防滑控制系統，當系統偵測到車輪打滑情形，會以相較於過去更快的速度介入，減少打滑情形發生時間，且好處是 TCS 此套系統不僅有標準版與進階版兩種模式供設定，也會在特定車型上列為標配，保留購車後再選配的彈性，這點也是過去國產速克達都不曾見過的規格。

TCS 此套系統提供標準版與進階版兩種模式供設定。
TCS 此套系統提供標準版與進階版兩種模式供設定。
後 13 吋胎圈規格，煞車卡鉗為單活塞，碟盤直徑為 190 mm 打孔碟。
後 13 吋胎圈規格，煞車卡鉗為單活塞，碟盤直徑為 190 mm 打孔碟。
而遠端遙控功能，更是加分智慧機車的關鍵，透過專屬 App 的控制，與車輛上配備的 LTE 智慧遠端聯網服務，就像是 Apple Wateh 的 LTE 版本一樣，車輛無需在車主身邊，只要手機可在有 4G 訊號服務的地方就可以操作像是遠端上鎖、解鎖、傾倒示警、開啟車廂、查詢位置等服務，對於現在許多租屋族在外，家中沒有收發室可收取物品，你的機車車廂就可以自成一個智慧郵箱，便利性又再加分。

可以遠端操作遠端上鎖、解鎖、傾倒示警、開啟車廂、查詢位置等服務。
可以遠端操作遠端上鎖、解鎖、傾倒示警、開啟車廂、查詢位置等服務。
特殊的極光藍車色會依照不同光線反射映照出多層次的光澤。
特殊的極光藍車色會依照不同光線反射映照出多層次的光澤。
Class-D LED 頭燈並具備光環式定位燈。
Class-D LED 頭燈並具備光環式定位燈。
左側置杯架內有外接 USB 電源插座。
左側置杯架內有外接 USB 電源插座。
780mm 座高。
780mm 座高。
坐墊內置物空間為 25 公升。
坐墊內置物空間為 25 公升。
上述的幾大重點，在騎乘便利、安全、使用彈性等方面加分，在過去燃油機車較難達到、或是不特別重視的區塊，Gogoro 藉由 SuperSport 車型的登場，展示了當前專注在電動機車與智能化的進階成果，相信在未來會更普及於旗下車款上，也透過 SuperSport 的登場，或多或少也可刺激國產速克達市場的競爭性，期待在不久的將來，會有更智能的國產機車或速克達現身，最大贏家，絕對是每天使用機車的消費者們。

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